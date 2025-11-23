民報

全球首例！人染H5N5禽流感病逝 衛福部籲民眾落實5要6不

秦宛萱

美國華盛頓州驚傳全球首例人類感染H5N5禽流感病毒死亡案例，該病毒過去僅在動物中出現。

個案為患有多重慢性病的高齡民眾，於21日不幸病逝。衛福部長石崇良表示，此案為新的重組後變種病毒，美國CDC研判無人傳人風險，對公眾風險仍屬低度；疾管署提醒國人，冬季候鳥遷徙季務必避免接觸禽鳥，並呼籲落實「5要6不」防疫原則。

罕見變種H5N5奪命！感染源來自家禽環境

這起致命個案發生在華盛頓州格雷斯港郡，患者在後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒。最可能的感染來源是家禽本身、其飼養環境或可能受野鳥污染之場所。

廣告

疾管署指出，新型A型流感是指除了週期流行的季節性流感（H1N1及H3N2）以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒。此案是全球首起人類感染H5N5的案例。

疾管署：禽傳人風險低 但接觸禽畜者須警戒

世界衛生組織（WHO）的最新評估也指出，近年全球通報的新型A型流感人類個案，多數與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，但目前尚無證據顯示該病毒已具備持續人傳人的能力，評估對一般大眾的風險仍為低度，但曾接觸禽畜者之感染風險則相對提高

疾管署指出，新型A型流感是指除了每年流行的季節性流感H1N1及H3N2之外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒。這些病毒主要感染禽鳥或豬等哺乳類動物，一旦感染人類，即被歸類為「新型A型流感」病例，並屬於我國的第五類法定傳染病，今年國內尚無人類個案通報。

候鳥遷徙期 國人外出旅遊應避開禽鳥

石崇良提醒，時序已進入冬天，候鳥遷徙的季節，國人若有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，降低感染風險。

疾管署強調，民眾應在日常生活中落實「5要6不」防疫原則：

5要原則

  1. 肉類及蛋要熟食。

  2. 要以肥皂徹底洗手。

  3. 出現症狀要戴口罩、儘速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史。

  4. 與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗。

  5. 要保持均衡飲食與適度運動。

6不原則

  1. 不生食禽鳥蛋類或其製品。

  2. 不走私及購買來路不明肉品。

  3. 不接觸或餵食禽畜。

  4. 不野放或隨意丟棄禽畜。

  5. 不將飼養禽畜與其他禽畜混居。

  6. 不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。

其他人也在看

台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院

台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院

台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院

EBC東森娛樂 ・ 1 天前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略

血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略

（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]

引新聞 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！

做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！

吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮

女人我最大 ・ 2 天前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢

別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢

很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘

他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘

60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。

常春月刊 ・ 1 天前
醫大推「1蔬菜」降血糖血脂、抗癌：我都加在泡麵中

醫大推「1蔬菜」降血糖血脂、抗癌：我都加在泡麵中

蔬菜有益健康，醫師邱筱宸特別推薦海帶芽，因為它富含膳食纖維、多種礦物質，研究發現，吃白飯時加4克海帶芽者的飯後血糖、胰島素值，都低於沒吃海帶芽的人。另一項研究發現，連吃8週海帶芽點心的人，壞膽固醇（LDL）可降低7.4%。

三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死　議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死　議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」

綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...

CTWANT ・ 17 小時前
狂吃菜仍便秘！醫大推「4食物」　不到1周就變順暢

狂吃菜仍便秘！醫大推「4食物」　不到1周就變順暢

即使大量攝取蔬菜，仍有便秘問題，可能是膳食纖維吃得不對。基因醫師張家銘提到，當出現便秘時，代表腸道的節奏被打亂，此時若一味地吃更多纖維，反而使腸子更緊繃，建議每天補充車前子、奇異果、李子乾、高礦物質水，通常不到1周就能暢通。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
術前偷吃一口也不行？醫示警「禁食原因」：可能救不回來 連一口水都有危險

術前偷吃一口也不行？醫示警「禁食原因」：可能救不回來 連一口水都有危險

手術前醫師總是千交代萬交代要禁食，若是輕忽可能會造成嚴重後果，尤其是老人家與小朋友不耐飢餓，容易違反規定。對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師分享術前禁食的5大重要觀念，幫助大家建立正確的手術安全知識！ 1、預防麻醉嘔吐不是小事 這可能是術前禁食最重要也最容易被誤解的核心概念！術前禁食的作用是「預防」麻醉併發症，不是醫師「故意刁難」患者。很多人一開始只覺得禁食幾小時沒什麼大不了，但仔細了解會發現，全身麻醉會抑制正常的吞嚥反射和咳嗽反射，這種保護機制失效通常持續到完全清醒，不像清醒狀態那樣能自主控制嘔吐。患者可能會發現手術前幾小時不吃不喝確實很難受，但這是「預防致命併發症」而不是「無謂的折磨」！ 2、誤吸風險差異很大 為什麼不同手術禁食時間不同？因為麻醉深度和手術時間完全不同！我觀察到很多患者一開始以為所有手術都一樣，但實際上全身麻醉的誤吸風險遠高於局部麻醉，危險程度當然差很多。 ・全身麻醉手術：需要禁食8-12小時，因為完全失去意識和反射能力 ・半身麻醉手術：禁食6-8小時，雖然意識清楚但下半身無感覺 ・局部麻醉手術：禁食4-6小時，主要預防緊急轉全麻的風險 3、胃排空時間有科學根據

常春月刊 ・ 8 小時前
高血壓藥什麼時候吃都一樣？醫：1因素9成的人都早上吃 血壓控制更穩定

高血壓藥什麼時候吃都一樣？醫：1因素9成的人都早上吃 血壓控制更穩定

高血壓藥早上吃好？還是晚上吃好？醫界有一派人建議晚上服高血壓藥可以降低早上中風和心梗發生率，但據最新研究發現：高血壓藥早上吃或晚上吃「沒差別」。不過醫師建議，如果服用長效型一天一次的高血壓藥，早上吃會

健康2.0 ・ 1 天前
台語歌手石琇惠胃癌開刀成植物人！　女兒控名醫害命　醫院駁疏失

台語歌手石琇惠胃癌開刀成植物人！　女兒控名醫害命　醫院駁疏失

知名台語歌手石琇惠因胃癌一期在嘉義基督教醫院接受胃黏膜剝離手術後，竟出現嚴重併發症，手術隔天呼吸困難，五天後一度斷氣成為植物人，最終在285天後離世。家屬質疑醫院有醫療疏失，女兒甚至到院外舉牌抗議，要求給予解釋。醫院否認手術與重症肌無力風險導致呼吸衰竭，強調「醫療團隊都是依照專業常規進行」，目前已將資料提交司法單位評斷。

TVBS新聞網 ・ 1 天前
中年男空腹血糖飆破130　控糖「3原則+5妙招」逆轉糖尿病前期

中年男空腹血糖飆破130　控糖「3原則+5妙招」逆轉糖尿病前期

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】今年45歲的張先生，平時忙於工作，習慣外食、含糖飲料不離手，對偶爾的口渴、疲倦感不以為意。直到公司健檢，他發現自己空腹血糖達130 mg／dL，被診斷為糖尿病前期，才驚覺健康拉警報。衛生福利部草屯療養院家醫科主任楊晉州指出，糖尿病早期常無明顯症狀，許多人都是在健檢時才意外發現血糖異常。他提醒，若出現口渴、頻尿、疲倦或體重減輕等情況，應盡早檢查血糖；尤其有家族病史、肥胖或三高問題者，更應每年至少檢查一次。他也提醒，只要及早發現並調整飲食與運動，糖尿病是有機會被穩定控制、甚至逆轉的。 高血糖比例攀升 成人每8人就有1人血糖異常 根據國民健康署「2019-2023年國民營養健康調查」資料顯示，我國20歲以上國人高血糖盛行率已達12.8%，顯示血糖健康已成為全民應關注的議題。為降低代謝症候群病人發展為糖尿病的風險，國健署自111年推動「代謝症候群防治計畫」，截至114年9月底，已收案約46萬人，其中近10萬人屬糖尿病前期。經持續追蹤與健康管理後，有13%的個案糖化血色素已恢復正常，證實良好的生活習慣可有效改善血糖。 預防糖尿病三關鍵 飲食、運動、監測是控糖基石 楊

健康醫療網 ・ 1 天前
民國75年前出生看過來　全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位

民國75年前出生看過來　全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位

【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。

壹蘋新聞網 ・ 57 分鐘前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素

蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素

很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上

醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上

醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上

EBC東森新聞 ・ 1 天前
知名網紅產後復胖8公斤 少吃、多動也瘦不下來！靠這樣做成功變瘦了

知名網紅產後復胖8公斤 少吃、多動也瘦不下來！靠這樣做成功變瘦了

擁有近20萬粉絲的知名網紅小冰，經常在自己頻道分享瘦身祕訣，甚至曾靠著飲控、運動成功減肥15公斤。只是最近剛生完二寶的她表示，產後復胖8公斤，為了回到原本體重，不敢聚餐、只吃水煮料理，結果過去對她最有

健康2.0 ・ 9 小時前

今年流感疫苗為何搶翻天？林氏璧曝關鍵：去年初「這事件」讓全台灣都怕了

[Newtalk新聞] 前台大醫林氏璧觀察，今年流感疫苗打氣踴躍，北市接種量較去年增13%，但長者與幼兒施打率僅約四成。林氏璧指出，公費疫苗僅剩12.3萬劑，籲符合資格者儘速接種。他分析主因是「年初不幸的大S事件」，讓民眾驚覺「原來流感是會死人的」，進而重視疫苗接種。這件不幸大S事件 去日本旅遊小心求助無門！ 林氏璧說明，根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲「長者、幼兒及慢性病患者」等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 而針對今年打氣提升的現象，林氏璧認為打氣提升「主要的原因就是年初不幸的大S事件」。這起事件的發生，讓不少民眾驚覺到「原來流感是會死人的」，進而提高了對於疫苗接種的重視程度。 林氏璧表示，流行性感冒通常簡稱為流感，是一種由流行性感冒病毒造成的傳染性疾病。雖然每年冬天都會有流行性感冒，造成或大或小的流行，但許多民眾可能沒有清楚認知到流感有多嚴重，導致過往對於接種疫苗的意願不高，甚至覺

新頭殼 ・ 22 小時前
不想吃毒下肚？醫示警：帶皮水果最易誤食農藥

不想吃毒下肚？醫示警：帶皮水果最易誤食農藥

蔬果富含維生素C與抗氧化物質，對健康有諸多益處，但若清洗不當，可能讓農藥殘留物隨著食用進入體內。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，百香果、荔枝、龍眼、香蕉、西瓜及木瓜等帶皮水果，也需徹底清洗，避免在剝皮過程中，手上的農藥殘留轉移至果肉，影響健康。

中天新聞網 ・ 1 天前
「走很多路」不等於有運動到！　中度身體活動每次10分才能增心肺耐力

「走很多路」不等於有運動到！　中度身體活動每次10分才能增心肺耐力

有人說「腳是第二顆心臟」，新光醫院心臟內科醫師周靖堯指出，下肢是大量血液儲存的部位，走路時肌肉收縮，將下肢血液帶回心臟，有助於血液循環，減少靜脈血栓風險，也會活化自律神經，確實對於身體機能有好處，但若目標是增加心肺功能、強健體魄，光靠走路恐怕效果有限。許...

CTWANT ・ 10 小時前

帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救

[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。 張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。 針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統

新頭殼 ・ 1 天前