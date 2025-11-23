全球首例！人染H5N5禽流感病逝 衛福部籲民眾落實5要6不

美國華盛頓州驚傳全球首例人類感染H5N5禽流感病毒死亡案例，該病毒過去僅在動物中出現。

個案為患有多重慢性病的高齡民眾，於21日不幸病逝。衛福部長石崇良表示，此案為新的重組後變種病毒，美國CDC研判無人傳人風險，對公眾風險仍屬低度；疾管署提醒國人，冬季候鳥遷徙季務必避免接觸禽鳥，並呼籲落實「5要6不」防疫原則。

罕見變種H5N5奪命！感染源來自家禽環境

這起致命個案發生在華盛頓州格雷斯港郡，患者在後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒。最可能的感染來源是家禽本身、其飼養環境或可能受野鳥污染之場所。

疾管署指出，新型A型流感是指除了週期流行的季節性流感（H1N1及H3N2）以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒。此案是全球首起人類感染H5N5的案例。

疾管署：禽傳人風險低 但接觸禽畜者須警戒

世界衛生組織（WHO）的最新評估也指出，近年全球通報的新型A型流感人類個案，多數與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，但目前尚無證據顯示該病毒已具備持續人傳人的能力，評估對一般大眾的風險仍為低度，但曾接觸禽畜者之感染風險則相對提高。

疾管署指出，新型A型流感是指除了每年流行的季節性流感H1N1及H3N2之外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒。這些病毒主要感染禽鳥或豬等哺乳類動物，一旦感染人類，即被歸類為「新型A型流感」病例，並屬於我國的第五類法定傳染病，今年國內尚無人類個案通報。

候鳥遷徙期 國人外出旅遊應避開禽鳥

石崇良提醒，時序已進入冬天，候鳥遷徙的季節，國人若有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，降低感染風險。

疾管署強調，民眾應在日常生活中落實「5要6不」防疫原則：

5要原則

肉類及蛋要熟食。 要以肥皂徹底洗手。 出現症狀要戴口罩、儘速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史。 與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗。 要保持均衡飲食與適度運動。

6不原則