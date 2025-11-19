全球首例！人類感染H5N5禽流感 專家：病毒演變「不可預測」

美國華盛頓州日前驚傳一宗全球首例人類感染禽流感的病例。（pexels提供）

美國華盛頓州日前驚傳一宗全球首例人類感染禽流感（Avian Influenza）H5N5的病例，1名居民經檢測證實罹患H5N5病毒株。此前，此亞型病毒僅在動物（如野鳥和家禽）體內被發現和紀錄，從未在人類身上確診。專家指出，這次事件再次突顯了病毒演化的「不可預測性」。

綜合美媒報導，這名身份未公開的患者被描述為「年長」且患有「基礎健康狀況」。官方表示，他於11月初因高燒、意識混亂及嚴重呼吸困難等症狀入院，目前病情「嚴重」，正在西雅圖一家醫院接受專科護理。

廣告 廣告

患者最初在華盛頓州西南沿海的格雷斯港郡接受治療。實驗室檢測確認他感染了 H5N5 病毒。

感染來源與公眾風險

雖然感染途徑仍在調查中，但官員們將重點放在禽鳥接觸上。患者在其家中飼養混合品種的後院家禽，並且在感染前曾接觸野鳥。據悉，他的家禽群中曾有兩隻鳥於數週前死於不明疾病。衛生官員推測，家禽或野鳥「最有可能」是病毒暴露的來源。

華盛頓州公共衛生獸醫利普頓（Beth Lipton）博士強調，儘管這是首次在人類身上發現H5N5，但它「不是一種新病毒株或全新的病毒」。

官方與美國疾病管制與預防中心（CDC）均向公眾保證，公眾面臨的風險仍然很低。目前，沒有證據顯示病毒存在人傳人，所有與患者有接觸的人員追蹤及症狀檢測結果均為陰性。

與H5N1的區別與病毒進化

以往全球可追溯的人類禽流感病例，幾乎都感染了H5N1病毒株。H5N1在美國也更為常見（但仍屬罕見），自2022年疫情爆發以來，已在野鳥、家禽、甚至奶牛中持續存在，並偶爾傳染給人類。

自2022年1月以來，美國已記錄71例人類感染H5型禽流感病例，其中路易斯安那州的1名患者不幸死亡。大多數病例症狀輕微。

H5N5的出現，雖然目前沒有證據顯示它在人類體內的傳染性或致病性較H5N1更強，但專家們認為，2種病毒株在表面蛋白質上的差異，以及這次新株的驚人現身，再次提醒了人們禽流感病毒進化具有「不可預測性」，必須保持高度警惕。

更多鏡週刊報導

小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡

台日友好+1！日籍人士感念台灣救命恩 捐贈價值近400萬救護車給宜蘭