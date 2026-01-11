全球首例！印尼封鎖馬斯克Grok AI 阻生成深偽不雅照

印尼政府於10號正式宣布，暫時封鎖由馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI所開發的聊天機器人「Grok」。（示意圖／unsplash）





印尼政府於昨（10）日正式宣布，暫時封鎖由馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI所開發的聊天機器人「Grok」，成為全球首個封鎖這個AI的國家。官方表示，這個舉動的主因是Grok新功能存在生成色情內容與深偽影像的風險。

馬來西亞主播：「印尼成為全球第一個封鎖馬斯克旗下Grok聊天機器人的國家，原因是擔憂AI可能生成假色情內容，帶來嚴重風險。」

印尼政府宣布全面封鎖Grok服務，成為全球首個對此AI聊天機器人祭出禁令的國家。英國科技大臣肯德爾：「我預期Ofcom將在幾天內，而不是幾週內，採取下一步行動。政府的立場非常明確，我們要求這些影像立刻下架，這些內容令人作嘔不可接受。」

不只印尼，英國與歐盟也接連跳出來譴責，而這場爭議的焦點就是Grok的新功能「一鍵脫衣」，只要按下按鍵就能移除照片人物的衣物，或換成露骨服裝，甚至不雅動作。更令人震驚的是，系統還能生成女性甚至未成年人的深偽色情圖片。

馬斯克孩子的母親聖克萊爾：「Grok表示已收到我的要求，並承諾不再生成這些影像，然而事實卻是相關請求不減反增，產出了更多露骨，明顯更誇張的影像，其中甚至包括我未成年的影像。」

許多女性與兒童在不知情下受害，其中也包括馬斯克親生子女的母親。隨著爭議擴大，Grok坦承防護機制出現疏漏，正緊急修復並限縮功能，改為僅供付費訂閱者使用。

美國記者：「回應外界不斷升高的批評，馬斯克在X上發文表示，任何使用Grok製作非法內容的人，將與上傳這類內容的人，承擔相同的後果。」

但歐盟並不買單，認為僅限制免費用戶是只做半套，無法解決根本問題。英國已著手展開調查，要求X採取更有效措施，遏止深偽色情影像，至於各國是否跟進監管，持續關注。

