全球首例！安樂死女捐臉 毀容的她重獲新生

西班牙巴塞隆納瓦希德隆醫院（Vall d’Hebron Hospital）近日完成歷史創舉，醫療團隊將一名安樂死女子的臉部組織，移植到遭食肉菌感染毀容的另名女子臉部，成功讓受贈者重獲新生，並創下人類首次用安樂死遺體組織，進行臉部移植手術的紀錄。

綜合外媒報導，受贈者卡蜜（Carme）因昆蟲叮咬引發嚴重的細菌感染，導致臉部組織壞死，不僅無法正常說話、進食，視力也受損，甚至連呼吸都充滿恐懼，長期在家內不敢面對外界。

移植協調員納瓦絲（Elisabeth Navas）透露，一名罹患絕症的女子在安樂死前，決定捐出包含臉部組織在內的遺體，這決定令人肅然起敬：「一個決定結束生命的人，將最後的願望留給陌生人，給予對方如此巨大的第二次機會。」

臉部移植：連頭型都要一樣

臉部移植比一般器官移植複雜，必須同時滿足同性別、血型適合、頭部尺寸與骨骼結構相似等條件。為執行手術，院方組建一支包含精神科醫生、免疫學家在內約100人的醫療團隊，並與工程師合作，利用客製化3D軟體進行預先的模擬手術。

團隊耗時12小時精確縫合直徑不到1公釐的神經與血管後，成功將臉部組織移植到卡蜜的臉上。卡蜜結束為期4個月的復健後，激動表示：「我終於可以自由呼吸，不再害怕出門。」可以在巴塞隆納的街頭自在地品嚐咖啡。

醫療團隊強調，臉部移植不只是戴上面具，必須恢復觸覺與運動能力，否則那張臉只是雕像。此外，臉部移植會衝擊一個人的身份認同，院方安排龐大的心理治療團隊，協助卡蜜面對鏡中那張既陌生又熟悉的臉孔。

