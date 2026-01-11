全球首例！擔心AI生成「色情內容」 印尼宣布暫封馬斯克旗下Grok

印尼宣布暫封馬斯克旗下Grok。（翻攝自Grok網頁）

印尼通訊與數位部指出，由於擔心人工智慧（AI）有產生色情內容的疑慮，因此決定暫時封鎖馬斯克（Elon Musk）旗下公司推出的AI聊天機器人Grok服務，這個決定，也讓印尼成為全球首個封鎖Grok的國家。

全球首例！ 印尼暫封鎖Grok

綜合外媒報導，歐洲、亞洲各國政府、研究人員先前就對Grok上的色情內容予以譴責，也有部份的機關因此展開調查。Grok背後的新創公司xAI先前則曾說，由於安全措施有存在漏洞，所以把圖片生成、編輯功能設定再付費、訂閱用戶的範圍內。

印尼通訊與數位部長梅蒂亞（Meutya Hafid）表示，政府認為未經同意的色情偽造內容，已經嚴重侵害了人權、尊嚴與安全。據了解，印尼也是世界上穆斯林人口最多的國家，並有相當嚴格的規定，禁止在網路上分享被認為是淫穢的內容。

馬斯克曾示警！ 各國也批評

馬斯克先前就有示警，任何使用Grok製作非法內容的民眾，都要承擔相關的後果。澳洲總理安東尼（Anthony Norman Albanese）先前便曾對此表達過擔憂，另外，英國等國家也曾批評過Grok。

