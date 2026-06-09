全球首例！ 法醫研究所導入智慧影像資訊AI系統 保住往生者最後尊嚴

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裸視3D全彩影像應用在PMCT上為全球首例。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕以往遇上兇殺、死亡案件，須採用解剖等方式，釐清死亡原因。死者遺體最終還得挨刀，讓家屬痛心。近年來，法醫研究所引進電腦斷層掃描技術，迅速釐清死因，保住死者的尊嚴。但中、南部儀器已老舊，幸遇善心團體捐贈5600萬元，除汰換設備外，更創全球首例，引進裸視3D全彩影像等AI系統，讓法醫能迅速判讀，出具報告。

法務部部長鄭銘謙表示，法務部近年來持續深耕「柔性司法」與「科技司法」，導入該項技術，是兩者交融的核心目標；透過CT影像輔助，能更精確地還原真相，讓司法鑑定與國際先進水準並駕齊驅。

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鄭銘謙說，中、南部地區設備老舊需要汰換，承蒙善心團體的慷慨捐贈，使法醫科技的變革得以延續，更引進「智慧影像資訊AI系統」正式投入實務應用。

鄭銘謙指出，透過CT「虛擬解剖」技術，法醫團隊得以在不解剖遺體的前提下，先行掌握死者的傷勢分布與內部異常。減少對遺體的侵入性處置，更能兼顧逝者尊嚴與家屬情感，以更有效率的方式完成鑑識任務、提升司法效能；啟動該技術迄今，共進行1568件掃描，其中已有977件因此無須解剖，佔比高達62.31%，正是法務部推動柔性司法的核心。

台大法醫研究所所長翁德怡表示，死後電腦斷層掃描，也就是Postmortem CT(PMCT)，已逐漸成為世界各國輔助死因調查的重要工具。對法醫而言，它能協助發現原本看不見的證據。去年台北車站與中山商圈誠品南西店發生無差別攻擊案，造成不少死傷，為維護死者尊嚴，就是採取PMCT方式，讓死者家屬能夠迅速將遺體領回。

翁德怡說，還有一個案例是一名30多歲男死者，被醫院診斷為敗血性休克死亡，僅大腿部位有一些瘀傷，但經PMCT檢測後發現，死者體內存在多處新舊骨折，以及腹腔大量出血、肝臟與脾臟撕裂傷，經查確認是一起長期施暴致死案件。

此次最特別的是，引進「智慧影像資訊AI系統」當中裸視3D全彩影像應用在PMCT上更是全球首例，與以前只能看平面、黑白畫面相比，更能讓法醫們研判死因，出具更精準的報告。

善心團體捐贈法醫研究所2台CT及軟體，今日正式啟用。(記者吳昇儒攝)

法務部長鄭銘謙現場測試裸視3D全彩影像。(記者吳昇儒攝)

此次導入的「智慧影像資訊AI系統」，其中裸視3D全彩影像應用在PMCT上更是全球首例。(記者吳昇儒攝)

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