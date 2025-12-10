全球首例！澳洲今起「全面禁止」16歲以下兒童使用社群平台、包含TikTok、IG、FB等10大平台...違規恐罰10億元
澳洲政府下令全面禁止16歲以下兒童使用社群平台，包括TikTok、YouTube、Instagram與Facebook等10大平台，違者將面臨高達4,950萬澳元（約新台幣10.6億元）罰款。此一做法引起科技業與言論自由倡議者批評，但也獲得多數家長與兒少團體支持。
綜合外媒報導，澳洲今（10日）起成為全球第一個全面禁止16歲以下兒童使用社群平台的國家。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）接受ABC新聞專訪時形容，這是「值得家庭驕傲的一天」。他強調，新法象徵政策制定者終於開始追上網路危害的速度，「這是澳洲家庭向大型科技公司奪回主導權的一天」。
艾班尼斯表示，新科技雖然能帶來善用，但「人類必須掌握自己的命運」。同時，艾班尼斯也錄製影片，本周將在全國校園播放，呼籲孩子善用即將到來的暑假，「試著開始一項新運動、樂器，或讀讀一直放在架上的書」。
而這項立法源自一年來的激烈討論，「究竟是否可能在現實中阻止孩子使用已融入日常生活的社群平台」。如今澳洲成為各國觀察的重要測試案例，包括丹麥、紐西蘭與馬來西亞都表示將研究甚至可能仿效此模式，測試政府在不扼殺創新與言論前提下，年齡限制能推到多遠。
澳洲政府表示，這份受規範平台名單，將隨新產品出現及年輕族群的轉移而調整。多家科技公司也推出因應措施，如結合「年齡推測」技術（透過使用行為判斷）、自拍估齡、身分證件驗證，甚至與銀行帳戶連結的方式來進行年齡認證。
不過，有報導指出，澳洲此新法規對社群平台而言，意味著結構性停滯的開始，「研究顯示使用者成長放緩、使用時間下降」。雖然16歲以下族群並非廣告營收主力，但科技業警告，禁令將破壞未來用戶的成長管道。
此外，也有不少年輕族群擔憂此項禁令，反而造成孤立。根據報導，一名14歲少女王安妮（Annie Wang）表示，「對酷兒族群或小眾興趣社群的人來說，社群平台是找到同伴的唯一方式。有人也透過這些平台抒發情緒或尋求協助」。王安妮說，對某些人可能沒差，「但也可能讓部分人的心理狀況更糟」。
（圖片來源：中央社）
