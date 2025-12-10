全球首例！澳洲今起「全面禁止16歲以下兒童使用社群平台」，違規恐罰10億元。

澳洲自今（10）日起正式實施全球首見的「未成年社群禁令」，成為第一個全面禁止16歲以下兒童使用社群平台的國家。新規範涵蓋TikTok、YouTube、Instagram、Facebook等10大主流平台，目的在於降低青少年接觸網路成癮、網路霸凌與不當內容的風險。若企業未依規落實年齡驗證與使用限制，最高恐面臨4950萬澳元（折合台幣約10.6億元）的鉅額罰款，引發全球對兒少網路安全政策的關注與討論。

根據外媒報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）形容此舉是「值得所有家庭驕傲的一天」。他在接受專訪時指出，這項新法象徵著政策制定者終於開始追上網路危害擴散的速度，「這是澳洲家庭把主導權從大型科技公司手中奪回的一天」。他強調，新科技固然能帶來助益，但「人類必須掌握自己的命運」。

艾班尼斯也特別錄製一段影片，預計於本週在全國校園播放，鼓勵孩子把即將到來的暑假用在更有益的活動上，例如嘗試一項新運動、學習樂器，或翻開一直擱在書架上的讀物。

丹麥、紐西蘭與馬來西亞也可能評估效仿

這項立法源自過去1年圍繞兒少上網安全的激烈討論「究竟政府是否真能阻止孩子使用已深植日常生活的社群平台」，如今澳洲率先採取全面禁止的模式，成為各國關注的實驗場，包括丹麥、紐西蘭與馬來西亞等國都表示將評估、甚至可能仿效此做法，藉此測試在不扼殺創新與言論自由的前提下，政府能在年齡限制上走多遠。

澳洲政府表示，受管制的平台名單將視新興產品與青少年使用習慣的變化而滾動調整。多家科技公司向政府透露，他們將透過多重方式進行年齡驗證，包括以使用行為推估年齡的「年齡推測」技術、自拍影像估齡、身分證件比對，甚至借助與銀行帳戶連動的驗證流程。

儘管16歲以下並非廣告收益的核心族群，但科技業警告，此禁令將削弱未來用戶的成長動能。政府也指出，在禁令上路前，澳洲8至15歲青少年使用社群媒體的比例高達86%，凸顯此政策的迫切性與挑戰。

青少年憂：禁用社群平台恐帶來「孤立感」

不少青少年也擔心，全面禁用社群平台可能帶來孤立感等負面後果。14 歲的王安妮（Annie Wang）直言，對於擁有較小眾或獨特興趣的年輕人而言，社群平台往往是他們尋找同好、獲得支持的唯一途徑。「有些人會在社群上抒發情緒、尋求協助。對某些人來說關掉社群可能無關緊要，但對另一些人而言，這反而可能讓心理狀況變得更糟。」

TikTok、Facebook、Snapchat與X皆已宣布遵守禁令

包括TikTok、Facebook與Snapchat在內的多家社群平台，雖然都宣稱用戶必須年滿13歲才能註冊，但多個歐洲國家的官方統計亦顯示，仍有大量13歲以下的兒童輕易就能開設並使用社群帳號。

至於馬斯克旗下的X則成為最後一個宣布遵守澳洲新規的平台。X在其官網聲明中表示「這不是我們的選擇，而是澳洲法律的要求。X會自動移除所有未達法定年齡的用戶。」



