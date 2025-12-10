全球首例 澳洲禁16歲以下用社群 12／10起實施

澳洲去年11月通過一項極具歷史意義的法案，禁止16歲以下兒童使用社群平台，禁令於2025年12月10日起生效，包括facebook、TikTok、YouTube、Instagram、X等全都得遵守規定，否則將面臨最高4950萬澳元（約新台幣10.2億元）重罰。

該項立法去年通過後，引起各界正反不一熱烈討論，當然如馬斯克（Elon Musk）等社群平台業者一定不會高興，人權團體也認為有疑慮，但澳洲政府鐵了心實施，且獲當地家長、兒童團體力挺；統計指出，澳洲8至15歲兒童的社群使用率，高達86%。

受規範的主要社群平台，必須移除用戶中未滿16歲的帳號及權限，問題是如何避免用戶謊報年齡，平台業者表示，將使用「推測年齡」技術，分析使用者行為判斷其年齡，並輔以其他方式驗證。

綜合報導，許多國家高度關注澳洲這項前所未見的政策，包括鄰國紐西蘭，以及北歐丹麥、東南亞馬來西亞等，都對法令上路後的真實回饋感到興趣，做為日後可能的立法參考。

