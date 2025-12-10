全球首例！澳洲開始實施兒童社群禁令 總理：值得驕傲的一天

澳洲於10日開始實施全球首個針對16歲以下兒童的社群媒體禁令，禁止他們訪問包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook等主要平台。澳洲政府要求十大主要平台必須在當地時間9日午夜開始阻止兒童用戶登入，否則將面臨高達4950萬澳元（約10.2億元新台幣）的罰款。這項新法案受到科技公司和言論自由倡導者的批評，但受到許多家長和兒童權益組織的歡迎。

澳洲政府要求社群媒體平台阻擋16歲以下用戶使用。 （示意圖／unsplash）

據《路透社》10日報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稱這是澳洲家庭「值得驕傲的一天」，並認為該法案證明了政策制定者能夠遏制網路危害，而這些危害已經超過傳統保護措施的涵蓋範圍。艾班尼斯在10日的新聞發布會上表示，「這將帶來巨大的改變。這是我們國家面臨的最大的社會和文化變革之一。這是一項意義深遠的改革，將繼續在世界各地引起反響」。由於澳洲的暑假將於本月稍後開始，艾班尼斯透過影片演講敦促兒童們「開始一項新的運動、學習一種新的樂器，或者讀一本擱置已久的書」。

據報導，這項立法估計影響澳洲約一百萬名兒童用戶。在禁令生效前的幾個小時，許多受影響的青少年紛紛在社群媒體上發布告別訊息。一位青少年在TikTok上寫道：「再見了社交媒體...再也不能與世界其他地區聯繫了」，另一人則標註「#seeyouwhenim16」（等我16歲再見）。

禁令支持者認為社群媒體造成的 危害已超過傳統保護措施的涵蓋範圍。 （示意圖／unsplash）

這項禁令結束了一場長達一年的爭論，一個國家是否能夠實際阻止兒童使用已融入日常生活的平台。這也標誌著全球各國政府將展開一場「實戰測試」，以觀察政府能在多大程度上推動年齡限制，同時不扼殺言論自由或創新。從丹麥到紐西蘭、馬來西亞等數個國家都已表示，它們可能會研究或模仿澳洲的模式。澳洲中左翼政府提出這項里程碑式的法律，是基於研究顯示青少年過度使用社群媒體，會對心理健康造成危害，包括接觸錯誤資訊、霸凌以及有害的身體形象描述。

儘管主要科技公司最初表示批評，但在禁令生效前，包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook在內的十大主要平台最終都表示將遵守規定。馬斯克（Elon Musk）旗下的X平台是最後一個公開表示將採取措施阻止未成年人登入的平台，並在其網站上表示：「這不是我們的選擇，這是澳洲法律的要求。X會自動清除任何不符合我們年齡要求的人」。

澳洲8至15歲的青少年中有86%使用社群媒體。 （示意圖／unsplash）

為了實施禁令，科技公司告知澳洲當局，他們將採用多種年齡驗證方式，包括：透過用戶行為推斷年齡、基於自拍照片的年齡估計，以及要求上傳身份證明文件或連結銀行帳戶詳細信息。

對於社群媒體企業而言，該禁令預示著一個結構性停滯的新時代，因為研究顯示用戶數量將趨於平穩，且在平台上花費的時間縮短。平台聲稱對16歲以下用戶的廣告收入甚少，但他們警告這項禁令將擾亂未來用戶管道。在禁令生效前，澳洲8至15歲的青少年中有86%使用社群媒體。

一些青少年擔心，社群媒體禁令可能會造成人際孤立。14歲的安妮·王表示：「對於酷兒群體和有小眾興趣的人來說，情況可能會更糟，因為這是他們找到歸屬感的唯一方式」。她補充：「有些人也會用它來發洩情緒和尋求幫助，所以我認為對一些人來說沒問題，但對另一些人的心理健康來說會惡化」。

