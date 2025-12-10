全球首例 澳洲16歲以下青少年「社群禁令」生效

（德國之聲中文網）澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）週三（12月10日）表示，「今天的確是身為澳洲人值得驕傲的一天」，並將這項社群禁令形容為改善青少年網路安全的第一步。

政府表示，僅在TikTok上，已有約20萬個帳戶被停用，未來幾天還將有「數十萬個」帳戶被封鎖。

此前，澳洲政府在去年通過該項法案，禁止未成年人在TikTok、Instagram、YouTube、Facebook和Reddit等平台上註冊帳號，原先的註冊帳號也將被平台凍結或刪除。

該法案規定，若相關企業未能有效阻止未成年人使用其平台，將面臨最高4950萬澳元的罰款。

這項法案引發兩極爭議，支持者認為，這項法令能有效保護兒童免受網路傷害、霸凌和成癮的影響；但也有不少人質疑，這樣概括性禁令是否真的能解決根本問題，還是可能讓青少年轉移到其他未受規範的平台。

另外也有多國政府關注，包括紐西蘭、丹麥和馬來西亞在內的多個政府已先後表態，可能研究或仿效澳洲的做法。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）先前也曾說，她受到澳洲實施年齡限制的舉措「啟發」。

主要平台封鎖未成年人

多個主流社群平台被澳洲政府強制從當地時間10日午夜起採用年齡驗證措施，除了TikTok、YouTube、Instagram、Facebook、Thread、X、Snapchat 和Reddit外，還包括實況串流平台Twitch和 Kick。WhatsApp、電子郵件服務、線上遊戲以及教育工具則被排除在禁令之外。

澳洲政府也補充，隨著其他新平台吸引年輕受眾，受管制平台的名單也將持續調整。

數十萬名年輕用戶被自動登出。在截止前的數小時，部分受影響的青少年在平台上互相告別，並使用「#seeyouwhenim16」（等我16歲再見）等標籤。但根據《衛報》實測，禁令生效後，青少年仍可以在未登入的狀態下瀏覽平台內容。

阿爾巴尼斯政府表示，這項限制旨在減少青少年因大量使用社群媒體而暴露於網路霸凌、令人不安的內容及其他相關風險。但澳洲政府也坦言，禁令要落實存在挑戰：「這不會完美。這是一個重大改變。成功意味著在於它正在發生，意味著我們正在進行這個討論。」

X、Meta及公民團體批評該法律

Facebook和Instagram的母公司Meta表示，這項新規定可能會將受影響的青少年族群推向監管較少的網路空間。由馬斯克（Elon Musk）擁有的X（前推特）則指出，這項限制是由澳洲政府強制要求：「這不是我們的選擇，這是澳洲法律的要求。」

相關企業表示將採用年齡認證工具、拍照評估用戶年齡以及選擇性身份驗證來判斷用戶年齡。

Reddit稱，無法確認是否會在澳洲高等法院挑戰該禁令。此前，有兩名青少年透過倡議團體「數位自由計畫」（Digital Freedom Project）對此提出訴訟，主張這項禁令侵犯了青少年的憲法權利。

其中一名提出法律挑戰的15歲澳洲青少年瓊斯（Noah Jones）本月1日接受路透社訪問時表示：「作為一名澳洲青少年，我們的憲法權利將被剝奪......我們將沒辦法分享自己的觀點或意見，也無法聽到他人的，不論是政治議題還是其他話題。」

他也向阿爾巴尼斯喊話，強調社群平台當前的問題並非是由青少年族群所製造，應該要努力消除平台本身有害的內容，而不是未成年族群。

國際特赦組織演算法問責實驗室負責人薩蒂亞（Damini Satija）10日在聲明中指出，「我們需要的是強而有力的保障措施」，並強調這些系統無所不在，實施社群禁令非有效的權宜之計，「澳洲政府應該做的是以更強的技術對社群平台實施有效監管措施，以充分保護使用者的隱私權、線上和平集會權、健康權和言論自由」。

周子馨