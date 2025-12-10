全球首例！澳洲16歲以下「全面禁用社群平台」 總理喊：值得驕傲的一天

澳洲全面禁止16歲以下民眾使用 Instagram、Facebook、TikTok、YouTube等社群平台。（示意圖，pexels）

澳洲從本週三起正式實施全球首創的社群禁令，16歲以下民眾全面禁止使用 Instagram、Facebook、TikTok、YouTube等主要社群平台。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）形容，這是「身為澳洲總理最值得驕傲的一天」。新法上路後，平台業者若未確實執行，最高將面臨4,950萬澳元（約新台幣10.2億元）的罰款。

根據《BBC》報導，家長與孩子若違規則不會受罰，澳洲政府強調，此舉是為了保護年輕族群免受網路傷害。然而，此項前所未有的政策也引發爭議，部分專家擔心可能讓弱勢青少年被迫遠離正常網路社群，反而推向更難監管的網路角落。

為何澳洲要禁止16歲以下使用社群平台？

澳洲政府指出，越來越多年輕人因社群內容受到心理健康影響，包括網路霸凌、身體焦慮與極端內容的接觸。通訊部長威爾斯（Anika Wells）感謝長期推動政策的人士。

廣告 廣告

她特別提到米亞．班尼斯特（Mia Bannister）這位母親的演說，她的兒子因社群內容而陷入厭食症，使她至今難以忘懷。威爾斯說：「這項法律並非出自某一個人的聲音，而是許多人共同努力，希望保護我們的孩子。」

年輕人怎麼看？禁令真的有效嗎？

外媒報導指出，澳洲青少年對此呈現兩極意見，有人直言「感到被侮辱」，認為政府不信任他們；也有人表示「很快就會習慣」，覺得生活不會受到太大影響。

不過，外界普遍關注的是「政府將如何衡量這項禁令是否成功？」當局目前尚未提出具體標準，許多國家正密切觀察澳洲的做法，評估是否跟進。

科技企業如何應對？會面臨哪些罰則？

包括Instagram、Facebook、Threads、X、Snapchat、TikTok、Reddit、YouTube、Kick、Twitch等平台，都必須落實限制。若未確實執行年齡驗證，最高可能面臨4,950萬澳元巨額罰款。

澳洲政府稱這是「一場運動的開端」，希望藉由立法重新塑造青少年與社群媒體的關係。然而，這項全球首例的禁令未來是否會成為國際趨勢，仍有待時間檢驗。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

先暖後冷彷彿洗三溫暖！本週氣溫「雲霄飛車式變化」 最冷12度時間曝

佳德鳳梨酥遭客訴有「黑色異物」衛生局還清白 小編無奈：良心不痛嗎？

仙塔律師全認罪！陳沂分析大轉彎原因 狠酸一事：人品真是不行