全球首例「禽流感傳人」病危！症狀、來源曝光…專家嘆：恐變異不可預測
國際中心／綜合報導
美國華盛頓州近日通報全球首起人類感染 H5N5 型禽流感（Avian Influenza）病例。當局指出，這名居民的檢測結果證實帶有 H5N5 病毒株，過去這種亞型病毒僅在野鳥或家禽中被發現，從未出現在人類身上。專家認為，這起案例再次顯示病毒演化的高度「不可預測性」，該名男子的症狀及來源也曝光。
H5N5雖首次在人類體內被發現，但並非「全新病毒株」，而是既有病毒的變異形式。示意圖非關本新聞事件（圖／翻攝自Pexels）
根據美媒報導，確診者身分尚未公開，只透露為一名年長且患有慢性疾病的男性，他於 11 月初因高燒、呼吸困難與意識混亂送醫，目前仍在西雅圖醫院接受加護治療，病情被描述為「嚴重」。雖然感染源仍在調查中，但官方懷疑與禽鳥接觸有關，患者家中飼養多種家禽，並在染病前曾接觸野鳥。其後院禽群中已有兩隻鳥於數週前死亡，原因不明。衛生單位推測，這些禽鳥極可能是病毒暴露的來源。
華盛頓州公共衛生獸醫貝絲．利普頓（Beth Lipton）博士表示，H5N5雖首次在人類體內被發現，但並非「全新病毒株」，而是既有病毒的變異形式。美國疾病管制與預防中心（CDC）及州衛生部門均強調，目前並無證據顯示病毒具人傳人能力，相關接觸者的追蹤檢測結果皆為陰性，整體社區風險仍屬低。
美國境內的 H5N1 已廣泛存在於野鳥、家禽及部分奶牛中，並偶有跨物種感染。示意圖非關本新聞事件（圖／民視新聞資料照）
過去全球人類感染禽流感的病例大多與 H5N1 病毒有關，自 2022 年以來，美國境內的 H5N1 已廣泛存在於野鳥、家禽及部分奶牛中，並偶有跨物種感染。自 2022 年 1 月起，美國共通報 71 例人類感染 H5 型禽流感，其中路易斯安那州一名患者不幸死亡，多數病患僅出現輕症。
至於這次 H5N5 的發現，雖暫無證據顯示其傳染性或致病力強於 H5N1，但專家指出，兩者在表面蛋白結構上仍存在差異。這次「首度跨物種感染」的案例，再次提醒各國必須警惕禽流感病毒的變異潛能。另據《BBC》今年 5 月報導，曾有研究警告，一種潛伏於美國數千農場的高致病性禽流感病毒，恐成為下一場「全球大流行」的導火線。學者指出，由於監測體系仍有漏洞，美國可能已悄然跨過禽流感「人傳人」的門檻。該病毒為 H5N1，目前除澳大拉西亞外，幾乎遍布全球，甚至在南極企鵝與中東駱駝體內也被檢出。
