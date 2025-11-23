全球首例！美國出現人類感染H5N5禽流感死亡個案 衛福部回應了

衛福部長石崇良今天（23）出席「第七屆臺灣藥學聯合學術研討會」。（鄧博仁攝）

美國出現全球首例人類感染H5N5死亡病例，患者家中飼養的鳥禽曾接觸野鳥，可能為潛在感染來源。衛福部長石崇良今天（23）表示，根據美國衛生單位評估，目前無人傳人風險，但正逢候鳥遷徙季節，呼籲國人出外旅遊應避免接觸禽鳥。

美國出現全球首例人類感染H5N5禽流感個案。綜合外電報導，美國華盛頓一名年長者因感染H5N5型禽流感病毒株死亡，患者本身有多項慢性疾病，家中飼養的家禽曾接觸野鳥，11月初出現高燒、意識不清與呼吸困難等症狀。

石崇良今天出席「第七屆臺灣藥學聯合學術研討會」受訪表示，根據疾管署了解，全球首例H5N5禽傳人發生在美國，其他國家還沒有新的病例報告，這是新的重組後的變種病毒。

石崇良指出，根據美國疾管中心評估，目前還沒有人傳人的風險，還是鎖定在禽傳人，疾管署會持續密切注意後續變化進展。但他也提醒，現在進入冬天的候鳥遷徙季節，呼籲國人如果有出外旅遊，應盡量避免接觸禽鳥。

疾管署目前評估，H5N5人傳人的風險相對低，因此針對美國華盛頓的旅遊疫情建議等級仍維持「第一級：注意（Watch）」，提醒遵守當地的一般預防措施。

