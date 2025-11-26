全球首例！美國爆人類感染 H5N5 禽流感亡 專家揭可能傳染來源
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染 H5N5 禽流感病毒之病例。該病毒過去僅曾在動物中出現，從未在人類身上偵測。個案為居住於華盛頓州格雷斯港郡的高齡民眾，患有慢性疾病，於今(114)年11月初住院治療，並於今年11月21日不幸過世。州政府在其後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，最可能的感染來源為家禽本身、其飼養環境或可能受野鳥污染之場所。曾接觸該後院禽鳥及環境者目前均列入健康監測；截至目前，無其他密切接觸者檢測陽性，亦無人傳人跡象。美國疾病管制與預防中心（CDC）與華盛頓州衛生機構皆評估，此案不會提升對一般民眾之整體健康風險，對公眾的風險仍屬低度。
我國旅遊疫情建議維持第一級「注意」：風險評估未變
疾管署指出，新型A型流感係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A 型流感」病例。我國於今年4月已將美國華盛頓州列為「新型A型流感」第一級：注意（Watch）之旅遊疫情建議地區。本次個案並未出現人傳人情形，且未新增相關確診接觸者，對一般民眾之風險維持低度，因此旅遊疫情建議等級暫不調整，仍維持第一級。疾管署將持續密切監測國際疫情，並依科學證據評估是否需調整旅遊疫情建議。
自2014年列管以來僅4起零星個案 接觸者皆檢測陰性
疾管署表示，新型A型流感自2014年列為第五類法定傳染病後，國內曾於2017年（H7N9）、2021年（H1N2v）、2022年（H1N2v）及2023年（H1N2v）各通報1例，共計4例零星個案；監測之341名接觸者均未檢出感染。國內農政與衛生單位亦持續執行禽流感監測，依農業部防檢署資料，今年累計72件禽類檢出禽流感陽性。疾管署針對相關禽流感陽性案件接觸者已匡列858人次並採檢389件血清檢體，結果皆為陰性，截至目前，今年國內尚無新型A型流感人類個案。
WHO 最新研判：未具備持續人傳人能力、大眾風險低
疾管署指出，根據世界衛生組織（WHO）最新評估，近年全球通報之新型 A 型流感人類個案，多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，尚無證據顯示其已具備持續人傳人的能力。WHO評估整體對一般大眾之風險仍屬低度，但曾接觸禽畜者之感染風險則相對提高。
落實「5要6不」降低感染風險
疾管署提醒，為降低感染風險，建議民眾於日常生活中落實「5 要 6 不」防疫原則：
「5要」
1.肉類及蛋要熟食
2.要以肥皂徹底洗手
3.出現症狀要戴口罩、儘速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史
4.與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗
5.要保持均衡飲食與適度運動
「6不」
1.不生食禽鳥蛋類或其製品
2.不走私及購買來路不明肉品
3.不接觸或餵食禽畜
4.不野放或隨意丟棄禽畜
5.不將飼養禽畜與其他禽畜混居
6.不前往空氣不流通或人潮擁擠場所
【延伸閱讀】
美國H5N1禽流感疫情再延燒！不只乳牛染疫 更首度有「羊駝」被感染
美國乳牛H5N1人類感染有2症狀！ 疾管署增列新型A型流感通報條件
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66909
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 3 小時前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
M痘疫情持續！11月新增7例「皆本國青壯男性」 全台案例分布曝光
疾管署說明，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年11月24日累計確診504例病例（469例本土及35例境外移入），其中今年計確診52例（45例本土及7例境外移入病例），社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clad...CTWANT ・ 20 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 2 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 5 天前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 1 天前
獨/32歲男「牙齒全壞光」醫揭原因！口腔問題恐爆4大癌症
一名32歲年輕男性牙痛就醫發現，幾乎全口牙齒都在搖動，經醫師詢問後才知，他一天最多可抽到四包菸，對此，口腔醫學部牙周病科林宏達醫師指出，台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。中天新聞網 ・ 16 小時前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 21 小時前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 17 小時前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 1 天前
M痘疫情延燒！疾管署曝新增確診「全是青壯年男性」 點名「無固定性伴侶者」有風險
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導衛福部疾管署今（25）日公布國內11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
為何今年大家積極接種流感疫苗？醫曝「年初關鍵一事」：全台都怕到了
隨著冬季逼近、氣溫明顯轉涼，流感疫情也悄悄升溫。根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗接種量已達65萬313劑，顯示民眾接種意願相當踴躍。而今年流感疫苗為何如此搶手？前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧點出關鍵原因，直指「年初的一件事」讓全台民眾都被嚇到了，因而提高防疫警覺。鏡報 ・ 1 天前
打X團固定到東南亞尋歡！「1人驗出HIV」整團嚇壞篩檢…另1人也中鏢
為了打破HIV的迷思與標籤，提升校園對公共衛生的友善與理解，台中中山醫學大學今日（25日）舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，呼應校慶65週年「做對的事」精神，以大型扭蛋機象徵重新理解HIV的起點，並透過書展、影展資料庫檢索、VR體驗與遊戲化學習等多元方式，引導年輕世代以科學視角重新認識HIV。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
48歲工程師腹脹血便拖三個月，健檢揪出大腸癌，醫：年輕族群警訊已到
48歲的林先生近來因工作忙碌，時常感到腹脹不適，偶爾出現血便，但因沒有慢性病，也無家族史，自認生活作息良好，只是偏好紅肉，因此一直將不適歸咎於消化不良或痔瘡出血。症狀遲遲未改善，連續兩、三個月都未好轉，直到接受健康檢查才發現。 經醫師評估後安排無痛腸胃內視鏡檢查，結果發現大腸內有一顆大型腫瘤，幾乎佔據腸道三分之二，進一步病理判定為大腸癌，所幸因提前介入治療，腫瘤仍有明確治療方向。 大腸癌呈現「年輕化」趨勢肝膽胃腸科醫師梁程超指出，大腸癌已連續多年位居台灣癌症發生率前段，且呈現「年輕化」趨勢。臨床上不少四、五十歲上班族，因久坐、外食頻繁、蔬果攝取不足、紅肉過量，加上欠缺定期檢查，忽略早期症狀，成為高風險族群。 梁程超提醒，大腸癌初期症狀通常不明顯，但若出現排便習慣改變、腹脹、血便、排便變細、體重莫名下降等情況，且持續超過三週，就應儘速就醫。 45歲以上民眾，應做定期篩檢他也提到，AI 輔助腸胃鏡已成為重要偵測工具。AI 系統能在內視鏡檢查中即時辨識微小病灶、瘜肉與可疑組織，降低因視覺疲勞或角度限制而漏網的風險。研究顯示，AI 介入可有效提升腺瘤偵測率，有助於找出早期大腸癌。 梁程超呼籲，常春月刊 ・ 1 小時前
小結節3年長到近1公分屬很早期肺癌 醫：低劑量電腦斷層重要
有心血管疾病的63歲男子，自費做低劑量電腦斷層檢查，意外發現右上肺有0.7公分大的毛玻璃樣病灶，影像特徵雖不見得是惡性，但追蹤3年，病灶緩慢增大到近1公分，醫、病討論後決定手術切除，最終病理證實為第1期微小侵犯腺癌，屬很早期的肺癌，術後無需化療，追蹤迄今也未見復發。自由時報 ・ 19 小時前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
木耳配3菜秒變養血管料理！醫教夏至養生2重點 1飲品過量超危險
酷暑季節如何養生？夏至時節的氣溫持續攀升，讓許多人感到身心不適，甚至引發焦慮與煩躁。中醫師指出，這時民眾可透過具有清熱解暑、養心安神功效的食材來養生，同時也要避免頻繁進出冷氣房，不然容易加重心血管負擔健康2.0 ・ 3 小時前