全球首例！美國爆人類感染H5N5型禽流感喪命
[NOWnews今日新聞] 美國華盛頓州先前爆出全球首例人類感染H5N5型禽流感病毒案例，當地衛生官員21日證實該名年長的患者因感染病毒死亡。這也是全球首例人類感染H5N5病毒死亡的案例。
據美聯社報導，華盛頓州衛生部門21日表示，該州一名年長者因感染H5N5型禽流感病毒株死亡。該名患者住在格雷斯港郡（Grays Harbor County），本身有多種慢性病，其自家後院飼養的家禽曾接觸到野鳥。目前尚不清楚其感染途徑，但有官員推測可能與接觸野生或居家飼養的禽鳥有關連。
這名患者在11月初因高燒、意識不清和呼吸困難入院治療，先在當地醫療機構治療後，轉送道西雅圖國王郡一家醫院，化驗結果證實感染H5N5病毒。官方並未披露這名患者性別、年齡、姓名等資料。
衛生官員強調，該病毒對公眾的風險仍然很低，沒有其他涉案人員檢測出禽流感陽性。衛生部門已監控任何與該名患者有密切接觸的人，但沒有證據顯示病毒在人與人之間傳播。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）本月稍早針對這起感染案例發表聲明，強調沒有資訊顯示公共衛生風險因此案而升高。H5N5不被認為比H5N1型病毒會對人類造成更大威脅，美國在去年和今年已有至少70起人類感染H5N1通報案例，大多數發生在酪農和家禽場工作人員，大多症狀輕微。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
美國2噁男密謀組軍隊！攻佔海島殺光男人、女人小孩當性奴
與中國開戰「日本必敗無疑」早稻田學者曝中日緊張唯一解方
28點和平計畫震驚烏克蘭！川普「鐘擺策略」 澤倫斯基遭三重施壓
其他人也在看
2025 LYST Q3熱門單品出爐！Taylor Swift求婚洋裝成爆款、秋冬一定要入手樂福鞋
全球時尚搜尋平台 Lyst 公布 2025 年第三季「最熱門單品TOP10」排行榜！除了 Taylor Swift 在求婚中穿的 Ralph Lauren 黑白條紋洋裝上榜外，像是 Nike 就有兩款球鞋上榜，成人人搶購的爆品！究竟前十名有哪些服裝和包款配件上榜，一起下滑看看吧～BEAUTY美人圈 ・ 19 小時前
英國會示警：BBC年收銳減11億英鎊 流失年輕觀眾陷發展困境
英國國會今天(21日)發布一份報告指出，由於民眾逃避繳納電視執照費(TV License fee)，加上愈來愈多家庭表示沒有收視需求，導致英國廣播公司(BBC)於2024/25會計年度損失超過11億英鎊(約合新台幣451億元)收入。 法新社報導，BBC大部分的財源來自於電視執照費，每一個擁有電視機、或透過線上方式收看的英國家庭都必須支付這筆費用。 英國國會公共帳目委員會(Public Accounts Committee)指出，「逃避繳費的比例攀升至12.5%，大約每8個BBC用戶中就有一個沒有付費」。 BBC電視執照費目前為每年174.5英鎊(約新台幣7162元)。這筆費用去年為BBC帶來38億英鎊的收入，但已有360萬戶家庭聲明不再需要收看，占總收視戶的15.6%。 這份報告發布之際，BBC正因美國總統川普(Donald Trump)的影片而面臨巨額訴訟。BBC節目「廣角鏡」(Panorama)以誤導性手法剪輯川普於2021年國會暴動期間的演說，暗示川普直接煽動了暴力行動，引發BBC總裁和新聞部門主管請辭。 川普則表示，將對BBC提起誹謗訴訟，並要求高達50億美元的賠償。 該報告也中央廣播電台 ・ 1 天前
美爆禽流感H5N5病毒人類感染死亡首例 對大眾威脅低
（中央社西雅圖21日綜合外電報導）美國華盛頓州1居民感染罕見的禽流感病毒株H5N5，並不治身亡。這疑似是目前已知人類感染這支病毒株首例，且據信是首起死亡病例。但州衛生官員今天表示，民眾面臨的風險低。中央社 ・ 15 小時前
金馬紅毯／林依晨深V透視「化身美人魚」全為她！產後5個月美成這樣
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，林依晨睽違22年以《深度安靜》再度入圍最佳女主角獎項，稍早踏上紅毯，絕美人魚造型立刻掀起尖叫聲。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
創紀錄！鐵達尼號罹難富豪18K金懷錶 拍出7千3百萬高價
一枚隸屬於鐵達尼號罹難乘客遺物的一個18K金懷錶，近日在英國一場拍賣會以約7千3百萬台幣高價成交，創下鐵達尼號相關紀念品拍賣價格最高紀錄。中天新聞網 ・ 53 分鐘前
美爆人染H5N5禽流感！石崇良提醒1事
[NOWnews今日新聞]美國華盛頓州官方21日證實，一名高齡居民因感染罕見的H5N5型禽流感病毒死亡，案例也被認為是全球首例。而衛福部長石崇良說，這是一個新的、重組後的變種病毒，目前美國CDC評估尚...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
美國爆H5N5禽流感全球首例人類死亡 疾管署：列第一級旅遊警示
即時中心／徐子為報導美國華盛頓州出現全球首例H5N5型禽流感人類死亡案例，引發外界關注病毒是否已變異，提高人類感染風險。對此，疾管署副署長曾淑慧今（22）日表示，目前研判人傳人「風險仍低」，國內今年也未出現任何人類感染個案，我國已於今年4月將華盛頓州列為新型A型流感旅遊疫情建議「第一級：注意（Watch）」，目前研判此次病例研判為偶發事件，警示等級暫維持不變，後續將持續密切監測。民視 ・ 14 小時前
114年工程永續與環境美學獎 台中水利局榮獲5項殊榮
【記者陳世長台中報導】114年中國土木水利工程學會工程永續與環境美學獎，頒獎典禮在〈21〉日舉辦，台中市政府水利局在環境與生態類中榮獲5項殊榮，「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」獲特優獎；「台中市...自立晚報 ・ 16 小時前
情侶深夜闖餐廳搶劫！得手太嗨店內激戰 監視器全錄遭逮
情侶深夜闖餐廳搶劫！得手太嗨店內激戰 監視器全錄遭逮EBC東森新聞 ・ 19 小時前
美國爆H5N5全球首例死亡 疾管署：旅遊警示維持第一級
美國華盛頓州出現全球首例H5N5型禽流感人類死亡案例，引發外界關注病毒是否出現變異風險。對此，疾管署副署長曾淑慧今（22）日表示，目前研判人傳人風險仍低，國內今年也未出現任何人類感染個案，我國已於今年4月將華盛頓州列為新型A型流感旅遊疫情建議「第一級：注意（Watch）」，此次病例研判為偶發事件，警自由時報 ・ 15 小時前
陳美鳳「自拍照當證件」意外鬧笑話！助理急阻止 本尊自嘲：少根筋
69歲「最美歐巴桑」陳美鳳，凍齡外貌向來是演藝圈傳奇，近日才飛往泰國，陪多年摯友藍心湄歡慶60歲生日，兩人超過數十年的深厚情誼也讓粉絲直呼：「太珍貴」。返台後的陳美鳳仍維持滿滿活力，笑曝日常生活意外鬧出一段可愛插曲。中時新聞網 ・ 1 天前
驚！全球首例人類H5N5禽流感 美官員：患者已病歿
美國華盛頓州14日確認一名高齡病患感染H5N5禽流感病毒株，是全球首例。這名病患雖住院治療，仍不幸於21日病歿，成為全球首宗H5N5死亡病例。太報 ・ 18 小時前
斷崖式降溫來了！「這天」起全台急凍4天 最低溫下探14度
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導隨著新一波東北季風來襲，氣象署與專家示警本週將出現「斷崖式降溫」，最低溫恐下探14度，北部、東北部先濕後冷，南部也將跌...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
歌手石琇惠術後成植物人 女兒抗議醫療過失 嘉基：尊重司法
藝名石琇惠的7旬王姓婦人因胃癌一期，去年到嘉基醫院手術後成植物人 ，在加護病房躺了285天後往生，女兒質疑執刀的周姓醫師醫療疏失，到嘉義地檢署檢控告周醫師，今天到醫院舉牌抗議。院方回應表示，王婦呼吸衰竭並非因接受內視鏡黏膜剝離術治療與重症肌無力風險所導致，本案已進入司法程序，盼藉由審理讓真相與責任能自由時報 ・ 1 天前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 13 小時前
狂吃菜仍便秘！醫大推「4食物」 不到1周就變順暢
即使大量攝取蔬菜，仍有便秘問題，可能是膳食纖維吃得不對。基因醫師張家銘提到，當出現便秘時，代表腸道的節奏被打亂，此時若一味地吃更多纖維，反而使腸子更緊繃，建議每天補充車前子、奇異果、李子乾、高礦物質水，通常不到1周就能暢通。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高血壓藥什麼時候吃都一樣？醫：1因素9成的人都早上吃 血壓控制更穩定
高血壓藥早上吃好？還是晚上吃好？醫界有一派人建議晚上服高血壓藥可以降低早上中風和心梗發生率，但據最新研究發現：高血壓藥早上吃或晚上吃「沒差別」。不過醫師建議，如果服用長效型一天一次的高血壓藥，早上吃會健康2.0 ・ 1 天前
35歲《超級名模》韓星淋巴癌病逝！醫揭這1型急又猛 數月就奪命
韓國時尚圈驚傳噩耗，曾參加韓版《超級名模生死鬥》第5季的模特兒金性燦，因罹患非何杰金氏淋巴癌病逝，享年35歲。2年多前他確診後持續接受治療，但仍不敵病魔於11/6離世。醫師提醒，淋巴癌類型繁多，其中1健康2.0 ・ 3 天前
進補別亂吃！大學生吃羊肉爐突「中風」 醫揭「1元凶」釀禍
隨著天氣轉冷，許多人相約吃薑母鴨、羊肉爐等食物進補，不過北榮傳統醫學部整合醫學科醫師張清貿提醒，食補並非人人適合，若本身有免疫疾病，恐越補越糟。他的門診曾出現一名大學生因吃羊肉爐而中風，檢查才知是紅斑性狼瘡釀禍，由於羊肉爐屬熱補食物，容易活化免疫系統，進而攻擊血管，若有血栓恐導致中風。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前