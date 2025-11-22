全球首例！美國爆人類感染H5N5型禽流感喪命

▲美國華盛頓州一名年長者感染H5N5禽流感病毒，當地衛生部門證實患者死亡。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國華盛頓州先前爆出全球首例人類感染H5N5型禽流感病毒案例，當地衛生官員21日證實該名年長的患者因感染病毒死亡。這也是全球首例人類感染H5N5病毒死亡的案例。

據美聯社報導，華盛頓州衛生部門21日表示，該州一名年長者因感染H5N5型禽流感病毒株死亡。該名患者住在格雷斯港郡（Grays Harbor County），本身有多種慢性病，其自家後院飼養的家禽曾接觸到野鳥。目前尚不清楚其感染途徑，但有官員推測可能與接觸野生或居家飼養的禽鳥有關連。

這名患者在11月初因高燒、意識不清和呼吸困難入院治療，先在當地醫療機構治療後，轉送道西雅圖國王郡一家醫院，化驗結果證實感染H5N5病毒。官方並未披露這名患者性別、年齡、姓名等資料。

衛生官員強調，該病毒對公眾的風險仍然很低，沒有其他涉案人員檢測出禽流感陽性。衛生部門已監控任何與該名患者有密切接觸的人，但沒有證據顯示病毒在人與人之間傳播。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）本月稍早針對這起感染案例發表聲明，強調沒有資訊顯示公共衛生風險因此案而升高。H5N5不被認為比H5N1型病毒會對人類造成更大威脅，美國在去年和今年已有至少70起人類感染H5N1通報案例，大多數發生在酪農和家禽場工作人員，大多症狀輕微。

