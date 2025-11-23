全球首例！美國禽流感奪命 疾管署：落實「5要6不」防疫措施

即時中心／温芸萱報導

美國華盛頓州近日出現全球首例H5N5禽流感人類死亡病例，引起國際關注，疾管署今（23）日表示，經美國衛生機構評估，病毒來源可能來自家禽或受污染環境，目前無人傳人跡象，對一般民眾風險低，針對美國華盛頓州，當地旅遊疫情建議維持第一級。疾管署提醒民眾避免接觸禽畜，落實「5要6不」防疫原則。





疾管署指出，該病例為居住在華盛頓州格雷斯港郡的高齡民眾，患有慢性疾病，於11月初住院治療，並在11月21日不幸過世。當局在其後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，推測感染來源可能來自家禽、飼養環境或受野鳥污染的場所。目前曾接觸後院禽鳥及環境者均列入健康監測，尚無其他密切接觸者檢出陽性，也無人傳人跡象。美國CDC及華盛頓州衛生機構評估，對一般民眾健康風險仍屬低度。

疾管署說明，新型A型流感指除季節性流感H1N1、H3N2外，偶發感染人類的動物流感病毒，主要感染雞、禽鳥或豬等動物。台灣今年4月已將華盛頓州列為「新型A型流感」第一級：注意旅遊疫情地區。本次個案未出現人傳人情形，旅遊疫情建議等級維持不變。疾管署將持續密切監測國際疫情，依科學證據評估是否調整旅遊警示。

自2014年新型A型流感列為第五類法定傳染病以來，國內零星通報案例包括2017年H7N9及2021至2023年間的H1N2v，共4例，接觸者檢測均為陰性。今年國內農政與衛生單位已累計72件禽類檢出禽流感陽性，疾管署針對相關接觸者匡列858人次並採檢389件血清，結果皆為陰性，截至目前尚無人類病例。

疾管署提醒，WHO評估近年新型A型流感多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，尚無證據顯示病毒具備持續人傳人能力，對一般大眾風險低，但接觸禽畜者感染風險相對較高。為降低感染風險，民眾應落實「5要6不」：

5要：肉蛋要熟食、要以肥皂洗手、出現症狀要戴口罩，並告知醫師旅遊史與暴露史、與禽畜長期接觸要接種流感疫苗、要保持均衡飲食與適度運動

6不：不生食禽蛋、不購買來路不明肉品、不接觸禽畜、不野放或亂丟禽畜、不將禽畜混養、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。





