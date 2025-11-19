全球首例！美國長者感染H5N5禽流感病毒株

2025年2月7日，美國紐約州一間養雞場員工正在清理籠子，將最後一批雞送往家禽店宰殺。美聯社



美國華盛頓州上週發現一名感染H5N5禽流感病毒確診病例，是全球首起人類感染H5N5病毒株。該名高齡病患至17日仍住院中。

綜合美國媒體報導，華盛頓州衛生部官員14日表示，已確定病患感染H5N5禽流感病毒。這是自今年2月以來，美國再度出現人類感染禽流感的病例。

這名居住在格雷斯港郡（Grays Harbor County）的患者身分尚未公開，病患於本月初因出現流感症狀入院。根據疫調，患者可能是因為接觸自家後院飼養的家禽，或是外面的野鳥，因而感染。

官員認為家禽或野鳥是最可能的病毒暴露來源，但仍在調查當中。

與造成去年至今年初全美70起人類感染H5N1病毒的一波疫情相比，目前並無證據顯示H5N5病毒株對人體更具威脅。

大多數H5N1個案是在乳牛場與家禽場的工作人員，且病情普遍較輕。

田納西州曼菲斯的聖裘德兒童研究醫院流感研究員魏比（Richard Webby）表示：「這些病毒的行為模式相似。我的直覺是，從人類健康的角度來看，應將它視為與H5N1相同風險。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）14日發布類似聲明，表示沒有任何資訊顯示「此病例使公眾健康風險上升」。CDC指出，自今年1月1日至8月4日，全球通報的人類感染禽流感病例共26件。

CDC正等待華盛頓州送交檢體，以進行進一步測試。

H5N5與H5N1的差異在於病毒上的一種蛋白質功能不同，這項蛋白質功能涉及病毒如何從感染細胞脫離，並擴散至周遭細胞。

魏比在電子郵件中說明：「可以把它想成不同品牌的車胎。它們都在做同樣的工作，只是各自被調校成適合某些特定狀況，而我們目前尚未完全理解這些差異。」

他補充說，H5N5可能對不同種類的鳥類具有不同的感染偏好。

