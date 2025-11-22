全球首例！美國驚見人類感染「H5N5型」禽流感 高燒、呼吸困難不幸身亡

美國驚見人類感染「H5N5型」禽流感，高燒、呼吸困難不幸身亡。（示意圖，pexels提供）

全球首例！華盛頓衛生部昨（21）日證實，有名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株身亡，據了解，這也是全球首例有人類感染該病毒而去世。

綜合外媒報導，據了解，這名死亡的患者是一位75歲的女性，患有潛在的疾病，她11月入院前就有高燒、呼吸困難的症狀，當地衛生部稱，這是全球首例記錄在案的該變種病毒人類感染病例。

衛生部表示，目前人類感染的風險仍然很低，也沒有其他人禽流感檢測呈現陽性，與上述患者曾親密接觸者，則接受症狀監測，確保沒有發生在人際傳播，目前沒有證據顯示病毒會在人與人之間傳播。

衛生部指出，當地居民在自家後院飼養了一群家禽，衛生部門在該禽群中檢測到了禽流感病毒，最可能的病毒暴露途徑是接觸家禽、禽鳥及其生活環境或野生鳥類。

人們認為H5N5變種病毒對人類健康的威脅並不比H5N1病毒更大，H5N1病毒曾在2024年和2025年在美國造成70例人類感染病例，其中大多數病例是乳牛場和家禽場工人的輕微疾病。

