全球首例！美國驚見人類感染「H5N5型」禽流感 高燒、呼吸困難不幸身亡
全球首例！華盛頓衛生部昨（21）日證實，有名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株身亡，據了解，這也是全球首例有人類感染該病毒而去世。
綜合外媒報導，據了解，這名死亡的患者是一位75歲的女性，患有潛在的疾病，她11月入院前就有高燒、呼吸困難的症狀，當地衛生部稱，這是全球首例記錄在案的該變種病毒人類感染病例。
衛生部表示，目前人類感染的風險仍然很低，也沒有其他人禽流感檢測呈現陽性，與上述患者曾親密接觸者，則接受症狀監測，確保沒有發生在人際傳播，目前沒有證據顯示病毒會在人與人之間傳播。
衛生部指出，當地居民在自家後院飼養了一群家禽，衛生部門在該禽群中檢測到了禽流感病毒，最可能的病毒暴露途徑是接觸家禽、禽鳥及其生活環境或野生鳥類。
人們認為H5N5變種病毒對人類健康的威脅並不比H5N1病毒更大，H5N1病毒曾在2024年和2025年在美國造成70例人類感染病例，其中大多數病例是乳牛場和家禽場工人的輕微疾病。
更多鏡週刊報導
金馬62／陷不倫風波仍帥氣登紅毯！ 王品澔一身黑西裝現身「盼一切順利」
月世界成垃圾山！ 民進黨曝主嫌李有財「由藍轉綠」：違反紀律開除黨籍
南韓「新亭洞殺人案」確定真凶 20年前刑警哽咽曝心境：稍微放下心中重擔
其他人也在看
全球首例！美國爆人類感染H5N5型禽流感喪命
[NOWnews今日新聞]美國華盛頓州先前爆出全球首例人類感染H5N5型禽流感病毒案例，當地衛生官員21日證實該名年長的患者因感染病毒死亡。這也是全球首例人類感染H5N5病毒死亡的案例。據美聯社報導，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
全球首例「禽流感傳人」病危！症狀、來源曝光…專家嘆：恐變異不可預測
國際中心／綜合報導美國華盛頓州近日通報全球首起人類感染 H5N5 型禽流感（Avian Influenza）病例。當局指出，這名居民的檢測結果證實帶有 H5N5 病毒株，過去這種亞型病毒僅在野鳥或家禽中被發現，從未出現在人類身上。專家認為，這起案例再次顯示病毒演化的高度「不可預測性」，該名男子的症狀及來源也曝光。民視 ・ 16 小時前
OPPO Find X9系列全球爆買，銷量提升200% ，強機總有出路
文章來源：Qooah.com OPPO Find X9 系列在海外市場迎來爆發式增長，上市後憑借強勁產品力收穫消費者熱捧。數據顯示，該系列整體海外銷量已接近前代的 2 倍，其中西班牙市場表現尤為亮眼，Find X9 單品上市兩周銷量達前代 5 倍，高配版 Find X9 Pro 銷量更是前代的 3 倍。 作為 OPPO 旗艦系列的新一代力作，Find X9 系列在硬件規格上實現全面升級。兩款機型均搭載聯發科天璣 9500 旗艦平台，性能輸出強勁穩定。Find X9 配備 6.59 吋 1.5K 直屏，內置 7025mAh 大容量電池，支援 80W 有線 + 50W 無線雙閃充組合，續航與快充體驗兼顧；後置 5000 萬像素超廣角、廣角主鏡、長焦三鏡系統，搭配丹霞色彩還原鏡頭，前置 3200 萬像素鏡頭，超聲波屏幕指紋、滿級防水、紅外遙控等功能一應俱全，出廠預裝 ColorOS 16 系統，操作流暢便捷。 高配版 Find X9 Pro 則在影像與續航上更進一步，配備 6.78 吋 1.5K 直屏與 7500mAh 超大電池，影像系統堪稱豪華：後置 5000 萬像素主鏡、2 億像素長焦與Qooah ・ 10 小時前
金馬62星光 林柏宏帥氣亮相 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，演員林柏宏（圖）今年以頒獎嘉賓身分參與金馬盛會，開心出席走紅毯。中央社 ・ 14 小時前
全球首例人染H5N5死 華盛頓州旅遊建議「注意」
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，疾管署發言人曾淑慧今天說，目前評估人傳人風險相對低，對華盛頓州旅遊疫情建議維持「第一級:注意（Watch）」，持續監測。中央社 ・ 12 小時前
美國爆H5N5全球首例死亡 疾管署：旅遊警示維持第一級
美國華盛頓州出現全球首例H5N5型禽流感人類死亡案例，引發外界關注病毒是否出現變異風險。對此，疾管署副署長曾淑慧今（22）日表示，目前研判人傳人風險仍低，國內今年也未出現任何人類感染個案，我國已於今年4月將華盛頓州列為新型A型流感旅遊疫情建議「第一級：注意（Watch）」，此次病例研判為偶發事件，警自由時報 ・ 12 小時前
XAI透明選胚準確率突破75% 生殖醫學助孕更安心
（中央社記者黃旭昇新北22日電）生殖醫學領域新突破，醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，能清楚呈現選胚依據，大幅提升醫病共享決策品質，讓備孕夫妻療程更安心。中央社 ・ 15 小時前
中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少
生活中心／李明融報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國強烈反彈，甚至上演兩國的外交危機，中國14日起呼籲人民暫勿赴日，就算是買好機票的民眾也要求取消，導致多家中國航空公司出現大規模的退票潮，至今取消已超過54萬件，可能會讓日本觀光收入損失高達1兆7900億日圓（約新台幣3526億元）；對此，財經網美胡采蘋就好奇，「真的有因為機票取消中國觀光客而減少嗎？現在日本的人潮如何？」，貼文底下一票人留言直呼中國人真的變少了，當地現況曝光。民視 ・ 16 小時前
3知名律師遭控洩密助逃！「毒梟御用律師」也淪詐團幫兇
律師李柏杉、黃程國及陳俊成被控替毒販及詐騙集團充當「內線律師」，佯裝辯護人取得偵查資訊再回報給上游，使犯嫌掌握檢方動向、順利潛逃。士林地方法院今（21日）開庭審理，提訊在監詐團成員邵于賓出庭作證，他對2019年筆錄內容出現變動，部分說法翻供，辯方要求調查當時製作筆錄的員警楊定邦，法官諭知明年1月9日再開庭。鏡報 ・ 1 天前
美爆禽流感H5N5病毒人類感染死亡首例 對大眾威脅低
（中央社西雅圖21日綜合外電報導）美國華盛頓州1居民感染罕見的禽流感病毒株H5N5，並不治身亡。這疑似是目前已知人類感染這支病毒株首例，且據信是首起死亡病例。但州衛生官員今天表示，民眾面臨的風險低。中央社 ・ 12 小時前
出生僅1杯手搖飲重 6歲茵茵盼鼓勵早產兒家庭
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台灣每100名寶寶，就有1個極低體重早產兒，今年6歲茵茵出生時僅718公克，跟1杯手搖飲差不多，歷經開胸手術等難關，今天穿上最喜歡的小公主裝回台大醫院，分享成長喜悅。中央社 ・ 15 小時前
蘋果攜手藝術家Bailey Hikawa推出售價達70美元的MagSafe手機支架，強調無障礙設計與現代雕塑美學
繼近期推出引發熱議的高價編織配件iPhone Pocket後，蘋果再度宣布與洛杉磯藝術家暨工業設計師Bailey Hikawa合作，推出一款名為「Hikawa Phone Grip & Stand」的MagSafe手機支架，能透過磁吸形式固定在iPhone (或同樣支援磁吸的手機)當作握把或支架配件使用。Mashdigi ・ 10 小時前
XAI透明選胚準確率突破75%（2） (圖)
「台灣試管嬰兒之父」曾啟瑞（前右）20日發表生殖醫學領域新突破，說明如何以「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率可達75%。中央社 ・ 14 小時前
金馬62／紅毯5帥出爐！曾敬驊深V內搭盡顯男神味
金馬62／紅毯5帥出爐！曾敬驊深V內搭盡顯男神味EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
TWICE今開唱 粉絲搶買官方商品「花錢不手軟」
TWICE今開唱 粉絲搶買官方商品「花錢不手軟」EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
今年流感疫苗為何搶翻天？林氏璧曝關鍵：去年初「這事件」讓全台灣都怕了
[Newtalk新聞] 前台大醫林氏璧觀察，今年流感疫苗打氣踴躍，北市接種量較去年增13%，但長者與幼兒施打率僅約四成。林氏璧指出，公費疫苗僅剩12.3萬劑，籲符合資格者儘速接種。他分析主因是「年初不幸的大S事件」，讓民眾驚覺「原來流感是會死人的」，進而重視疫苗接種。這件不幸大S事件 去日本旅遊小心求助無門！ 林氏璧說明，根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲「長者、幼兒及慢性病患者」等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 而針對今年打氣提升的現象，林氏璧認為打氣提升「主要的原因就是年初不幸的大S事件」。這起事件的發生，讓不少民眾驚覺到「原來流感是會死人的」，進而提高了對於疫苗接種的重視程度。 林氏璧表示，流行性感冒通常簡稱為流感，是一種由流行性感冒病毒造成的傳染性疾病。雖然每年冬天都會有流行性感冒，造成或大或小的流行，但許多民眾可能沒有清楚認知到流感有多嚴重，導致過往對於接種疫苗的意願不高，甚至覺新頭殼 ・ 15 小時前
金馬62紅毯｜柯煒林抗癌搶影帝期待慶功宴 獲醫生批准可熬夜
《大濛》入圍第62屆金馬獎11項大獎，角逐帝后的柯煒林與方郁婷與搶「最佳原創電影歌曲」的9m88一起走上紅毯，柯煒林7月透露罹患肺腺癌四期，今他表示很期待典禮後的慶功宴，「我可以待很晚，醫生說 OK就可以」。談到明天的電影有粉絲包場，他期待可以帶著金馬獎去，也幽默說：「不然也可以帶金馬送的存錢筒。」太報 ・ 15 小時前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘
60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。常春月刊 ・ 17 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前