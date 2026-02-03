全球首例！老婦安樂死遺願捐贈「臉孔」

西班牙巴塞隆納的希伯倫谷大學醫院完成世界上第一起安樂死捐贈的換臉手術。受贈者(灰色外套者)親自現身記者會表達感激之意。路透社



西班牙巴賽隆尼亞近日完成一起感人的移植手術。一名老婦進行安樂死後捐出她的臉孔，院方動員上百名專業醫護，成功將老婦的臉轉移給一名顏面組織壞死的病患，完成全球首起安樂死捐臉成功手術案例。

位於巴塞隆納的希伯倫谷大學醫院（Vall d’Hebron University Hospital）週一（2/2）宣布，該院完成世界上首起安樂死遺愛捐臉移植手術。

醫院移植協調員納瓦斯（Elisabeth Navas）表示：「有人決定終結自己的生命，並將他們的最後遺願獻給了陌生人，讓他們的人生有了第二次機會。」納瓦斯並未透露捐贈者身分，僅表示該名老婦是在去年實施安樂死，而她臨終前決定捐出包括臉孔在內的器官，其「展現出的成熟度令人無言以對」。

臉孔的受贈者必須和捐贈者為相同性別，有同樣的血型和差不多大小的頭顱。目前全世界約完成54起臉部移植手術，而西班牙則完成6起。

院方表示，這項換臉手術於去年秋天進行，有上百名專業醫護參與，手術時間長達24小時。

希伯倫谷大學醫院整形外科暨燒燙傷科主任巴雷特醫師（Dr. Joan-Pere Barret）解釋，換臉手術講求極高的精細度。他說：「移植一張沒有感覺、也不能活動的臉，充其量只是一副面具而已。而我們這裡說的是包含各種組織的結構，有肌肉、有神經，其中有些神經的直徑只有 0.2 毫米，必須被仔細找到並加以接合。」

週一的記者會上，名為「卡梅」（Carme）的受贈婦女現身，親自表達她的感謝。卡梅說：「我今天在這裡是為了謝謝大家。我的人生將會面得更好。經過4個月後，我又能說話、吃飯和喝飲料了。」她還說：「我現在在家裡照鏡子時，覺得我越來越像自己了。」

西班牙婦女卡梅感謝捐臉給她的安樂死老婦，也感謝院方動員全力為她移植新面孔。翻攝catalannews.com

卡梅兩年前因蟲咬引發的細菌感染，導致顏面組織壞死，她在加護病房搶救出院後，自此難以正常呼吸和吃喝。

