全球首例！英美達成「藥品零關稅協議」 交換條件曝光

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

英國政府1日宣布，已與美國達成藥品從英輸美「零關稅」協議，並納入英美「經濟繁榮協議」（EPD）最新內容，有效期至少3年。據悉，英國是目前唯一獲得美方此項優惠待遇的國家，也是從川普上任後第一個正式敲定的雙邊貿易協議。

英國政府1日宣布，已與美國達成藥品從英輸美「零關稅」協議。左英國首相施凱爾、右美國總統川普。（圖／美聯社）

根據英國政府資料，EPD在今年5月定案後持續更新，最新條文明確提到，英美雙方將確保英國藥品出口在涉及美國《貿易擴張法》第232條國安調查或其他關稅措施的情況下，仍可得到顯著優惠待遇。

廣告 廣告

據了解，英國這次取得的零關稅待遇內容涵蓋藥品與醫療科技產品，這項優惠能幫助英國再出口醫材與醫療服務時，免除受到美方加徵額外關稅。

綜合外媒報導，英國以提高健保藥品給付上限作為交換條件，從原本的2萬至3萬英鎊（約新台幣83萬至125萬元），提高到2萬5千到3萬5千英鎊。這是20多年來英國第一次大幅調整，幅度高達25%，等於放寬健保審核門檻，之後更多創新療法和罕病藥有機會更早被納入，不會再因「太貴、不划算」等因素被擋在門外。

英國政府指出，後續待EPD的協商與細節落地後，會逐步把相關優惠往前推，確保英國藥廠在美國市場的通路不會受影響，長期待遇也能維持；此次「零關稅」協議，不僅能提升市場誘因，英國患者也能更早接觸突破性療法，英國期盼能為此鞏固國際製藥中心地位，並吸引外資加碼生產與研發布局。

更多FTNN新聞網報導

白宮槓上媒體！抨擊「不實偏頗」報導 CNN、華郵入列「違規者恥辱榜」

白宮爆槍擊案！2士兵遭「近距離開火」殉職 川普下令增派500兵力進駐華府

美對瑞士關稅有望從39%砍到15% 瑞士經長：瑞士已經準備好了

