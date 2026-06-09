全球首例！3D裸視與全彩掃描導入法醫鑑定 台灣科技與人道司法邁入新里程碑

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導



台灣法醫鑑定邁入精準與人道兼具的新里程碑！法務部法醫研究所今（6/9）日舉行「中區及南區法醫影像中心電腦斷層掃描捐贈暨啟動儀式」。在社會善心團體慷慨捐贈下，兩台高效能192切電腦斷層掃描儀（CT）與「智慧影像資訊 AI 系統」正式投入實務應用。這項將「裸視3D影像」及「全彩掃描」運用在法醫鑑定的技術，更創下了全球首例，用頂尖科技溫暖守護逝者尊嚴。





















廣告 廣告



這次是由為善不欲人知的社會善心團體捐贈5600萬元，採購高階電腦斷層設備（CT）2台與1個「智慧影像資訊 AI 系統」軟體，供更新中區與南區法醫影像中心實務應用。啟動儀式假法務部文史陳列館舉行，由法務部長鄭銘謙與法醫研究所所長侯寬仁等共同為設備啟用揭幕。典禮現場冠蓋雲集，與會貴賓包括最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、台大法醫研究所所長翁德怡、李俊億教授、西門子醫療設備股份有限公司總經理邱禎祥及其專業團隊。









官學合作遠距判讀 讓隱形證據開口說話







法務部長鄭銘謙指出，法醫影像是國際公認提升相驗品質的關鍵技術，我國雖已自2023年於北、中、南三區初步建置影像中心，但面臨設備老舊且維修零件停產之困境。此次社會善心團體秉持對生命的關懷，慨然購置兩台效能達192切電腦斷層掃描儀，以行動支持我國「法醫業務」的扎根與傳承，在西門子醫療設備團隊的協助下，徹底解決了中、南區影像中心設備老舊、零件停產的困境。















本次科技革新的亮點，在於法醫研究所持續深化與台灣大學醫學院法醫研究所的「官學合作」。未來中、南區影像中心放射師掃描遺體後，影像將透過遠距即時傳輸至台大法醫影像中心，由具備豐富經驗的專科醫師張晉誠團隊進行3D數位重建與專業判讀。在不破壞遺體結構的前提下精準定位，維護逝者尊嚴，更慰藉家屬情感。









隱形兇殺案、北捷無差別殺人 台大醫所長揭PMCT關鍵兩大案







台大法醫研究所所長翁德怡指出，死後電腦斷層掃描（PMCT）絕非只是「再照一次X光」，而是協助法醫發現原本裸眼看不見的隱形證據。她並在現場分享了兩個令人印象深刻的震撼案例：















案例一：北捷無差別殺人案 搶時間免解剖，撫平家屬哀傷







在台北市中山站發生不幸的無差別殺人案時，受害者家屬已陷入巨大悲痛。若依傳統法醫制度，為了釐清傷勢，死者勢必得接受實體解剖，這對家屬而言是二次傷害。所幸當時透過PMCT技術，法醫團隊在隔天迅速完成電腦斷層檢查、釐清死因，禮拜六當天就將完好、未經解剖的大體發還給家屬，在追求真相的同時體現了司法溫情。







案例二：獨居男「跌倒」致死？ AI斷層揭發長期施暴命案







一名30多歲的獨居男性被發現陳屍家中，醫院初步診斷為敗血性休克，相驗時大腿僅有輕微瘀傷。家屬表示死者日前曾跌倒，案情原本看似毫無疑點。然而，經PMCT掃描後，影像竟赫然顯示死者體內有「多處新舊骨折」，且伴隨腹腔大量出血、肝脾撕裂傷。這顯然不是一次跌倒能造成的傷勢！檢警隨即重啟調查，最終成功破獲這是一起嚴重的「長期施暴致死案」。如果沒有這項技術，真相恐將永遠被掩蓋。









科技還原真相 守護公平正義







法務部長鄭銘謙指出，自去年底至今年5月31日止，法醫影像中心已執行1568件死後電腦斷層掃描（PMCT）。其中高達977件案件經過影像判讀後，判定『沒有必要再進行實體解剖』，免解剖占比高達62.3%！這正是法務部推動柔性司法的核心，讓司法不僅有精確的科學支撐，更有深厚的人文關懷。」















法醫學是「替死者說話」的科學。法務部強調，新設備與AI系統的加入，不僅是硬體的規格升級，更代表台灣死因調查能力邁向全新里程碑。未來將持續透過頂尖科技還原事實真相，讓沉默的證據被看見，落實保障人權並促進社會對司法的信任。

更多太報報導





【有片】抓到一頭了！日本宇都宮市出動麻醉槍 民宅院子成功捕獲熊





要下班了！文湖線驚傳「列車異常」影響運行 北捷回應





日月光投控前5月營收直逼3000億！創歷年同期新高

