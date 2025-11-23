全球首例H5N5人死病例

美國華盛頓州近日發生全球首例人類感染H5N5禽流感病毒，這種病毒過去僅在動物身上出現，從未在人類身上偵測到。疾管署昨（二十三）日表示，高齡個案居住於華盛頓州格雷斯港郡，患有慢性病，十一月初住院治療，十一月二十一日不幸過世。

州政府在患者後院飼養家禽環境中檢出禽流感病毒，最可能的感染來源為家禽本身、其飼養環境可能受到野鳥污染。曾接觸後院禽鳥及環境相關人士，目前全都列入健康監測；截至目前為止，沒有其他密切接觸者檢測陽性，也沒有人傳人跡象。

美國疾病管制與預防中心（CDC）與華盛頓州衛生機構評估，個案不會提升一般民眾整體健康風險，對於公眾風險來說仍屬低度。

疾管署指出，新型A型流感是指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類，屬於A型流感病毒，一旦感染人類統稱為「新型A型流感」病例。

疾管署指出，我國今年四月已將美國華盛頓州列為「新型A型流感」第一級：注意（Watch）的旅遊疫情建議地區。這次個案並未出現人傳人情形，且未新增相關確診接觸者，對一般民眾風險維持低度，因此，旅遊疫情建議等級暫不調整，仍舊維持第一級。日後持續密切監測國際疫情，並依科學證據評估是否調整旅遊疫情建議。