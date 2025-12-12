全球首個台語啦啦隊實境節目 《菜鳥仔 NICE PLAY》熱血回歸

公視台語台實境節目《菜鳥仔 NICE PLAY》12月13日強勢回歸，本季從超過300位報名者中殺出10位全新菜鳥，將迎戰超高壓「台語 × 舞蹈 × 應援養成」實境挑戰，只為挺進踏上真正的棒球場開場舞台。節目昨(11)日舉辦開播記者會，參演節目的「老鳥前輩」們首度同台亮相，包括升格掌舵整季的總導演嘎嘎、棚內主持人黃鐙輝、人氣鏡頭魅力導師南珉貞、舞蹈總指導筱晴與應援台關主希希都出席力挺，為10隻菜鳥仔加油應援。

公視台語台「菜鳥仔」養成系實境節目，主打青年人的夢想與成長，第二季養成主題從「音樂」變成「啦啦隊」，最大亮點就是實境感全面升級，加入密集訓練與高壓舞台挑戰，嘎嘎透露這次拍攝難度是全組共同硬撐出來的，不只任務更密集、舞台更複雜，還常常被天氣逼到臨場調整拍攝節奏，也因此捕捉到大量真實的崩潰、突破與情緒瞬間。

黃鐙輝此次擔綱棚內主持人兼觀察團團長，每集要和副團長若潼、特邀來賓一起觀看菜鳥仔的養成實錄，他笑說自己錄到完全不像主持人，甚至緊張到一度不知道該主持什麼，反而像坐在觀眾席上跟著揪心、跟著尖叫，自嘲「從吃瓜群眾變成望子成龍的教練」，黃鐙輝坦言這次錄影情緒波動很大，因為第二季的訓練密度、舞台節奏與淘汰壓力都全面加倍。

韓籍啦啦隊女孩南珉貞近日因腳傷登上新聞版面，此次是受傷後首次公開亮相，他說治療後狀態已恢復到「幾乎滿分」，能完全跟上訓練與拍攝節奏。最近在台人氣飆升的她，也開始學習像是「你有想我無?（你有想我嗎）」這樣簡單常用的台語，作為鏡頭魅力導師，她在節目中將POSE訓練提升為「魅力表現課」，「公開認識自身優點」、「找到展現線條的最佳角度」、「眼神要能傳達情緒」三大訣竅，她認為10位菜鳥各自擁有主角特質，只要抓住自己的風格，就能自然發光。

10位菜鳥仔的成長曲線被劇組形容為「比第一季更戲劇化」，多位菜鳥同時爆發成長，在節目中充分展現「為夢想拚一次」的菜鳥仔精神，在多位啦啦隊前輩的專業訓練、觀察室黃鐙輝與若潼的觀察陪伴，以及總導演嘎嘎與製作人顧慶嫻的整季掌舵下，整體曲線比首季更立體、更密集也更好看。

《菜鳥仔 NICE PLAY》12月13日起，每週六晚間 8 點，公視台語台連播兩集；電視播出後一小時可在「公視+」YouTube「DAYDAY台語台」官方頻道線上觀看。

