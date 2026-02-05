全球首個Fitwel健康建築認證「法希德島」，世界頂級著名建築師操刀住宅設計

整理｜Eason 圖片來源｜Aldar、PURPLE



一邊坐擁4.6公里長的原始海灘，另一邊則有茂密紅樹林，法希德島環境靜謐， 毗鄰大海，島上建築更邀得世界頂級著名建築師操刀設計，儼然成為阿布達比絕佳的養生勝地。

法希德島其面積達 270萬平方米，不論身處島上哪一個角落，距離海邊亦只是5分鐘步行之遙，營造出充滿活力的島嶼文化，同時能享受精緻的臨海住宅、精心設計的休閒體驗，以及五星級款待服務。

阿布達比是蓬勃的國際勝地，揉合傳統與創新，創造出世界一流的居住、工作及探索的環境，其成功之道歸功於這城市的可持續及共融發展方針，因此，Aldar堅持專注於營造不同社區，藉以反映阿聯酋的價值與抱負。法希德島正是此番願景的最新篇章，建基於薩迪亞特島及亞斯島的成功之上，為臨海生活、養生及可持續設計定下新標準。

除此之外，法希德島是全球首個Fitwel健康建築認證的島嶼，島上設計以健康為導向，更獲得美國綠建築LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）認證及前期認證的社區鉑金級證書（Communities Platinum precertification）。法希德島的發展藍圖在設計上經深思熟慮，行人天橋連接島的兩岸，並以行人優先為原則，設計的街道具備遮蔭設施，其創新設計能營造出舒適宜人的戶外體感，一切均以環保出行及社區交通網絡系統為前題。

島上建築更邀得世界頂級著名建築師設計操刀，包括日本建築師隈研吾及高橋浩一，他們分別設計兩個住宅概念。其餘住宅項目則由來自倫敦的ACME建築事務所及阿聯酋的NAGA Architects負責。法希德島計劃推出超過6,000個奢華住宅，當中包括公寓、連幢式別墅及頂級奢華別墅府第。島上首個推出的住宅項目Fahid Beach Residences，將阿布達比豪華海邊生活標準昇華至全新層次。Fahid Beach Residences由7幢建築組成，每幢僅提供65 戶尊貴住宅，設計饒富巧思，私隱度極高，風格盡顯世界頂級奢華。

