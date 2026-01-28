全球首創冷藏即食溏心蛋銷售模式 發明人用專利溫控把「爆汁口感」帶進日常

（記者張芸瑄／綜合報導）走進便利商店，茶葉蛋之所以能長年稱霸，不只因為方便，更因為它滿足了多數人「隨手補蛋白」的需求。但對一位長期往返日本、台灣與歐美的發明人而言，蛋這件事仍有更細緻的可能——在日本拉麵店裡，那顆被對半切開、蛋黃緩緩流出、入口滑順的溏心蛋，代表的不只是美味，而是一種「口感與溫度被精準控制」的成果。

發明人觀察各國便利通路的蛋類熟食市場後發現：蛋類商品確實受歡迎，但溏心蛋始終存在一個難以跨越的門檻——要保留「切開即流」的熟度，又要符合即食與保存條件，就必須克服低溫保存的穩定性。這也讓溏心蛋多半停留在餐飲場景，難以進入日常零售的高頻購買環境。

從拉麵溏心蛋到即食市場 發明人瞄準「冷藏販售」門檻

為了讓溏心蛋能在更廣泛的生活場景中被「即買即食」，發明人在疫情期間啟動研發，並與生產工廠共同打造出一套以溏心蛋為核心的冷藏販售解決方案——從製程、冷鏈到販售端設備，整體設計目的只有一個：在安全冷藏條件下，仍能保留那種日式溏心蛋特有的細膩與爆汁口感。

圖／以溏心蛋為核心的冷藏販售解決方案。（全家便利商店提供）

他指出，溏心蛋真正困難之處，不在於煮蛋本身，而在於如何讓蛋黃處在「剛好要流」的狀態時，仍能被穩定保存與販售；因此系統設計必須同時解決「食安」與「口感」兩條要求，而這正是此次研發的核心。

智能溫控守住 0–6°C 兼顧食安與爆汁口感

這套模式的關鍵，是一台專為溏心蛋量身訂製的「智能冷藏溫控販售設備」。設備可長時間穩定維持在 0–6°C（或 0–7°C）的冷藏區間，並透過智能感應進行動態控溫：當溫度高於 6°C 即自動制冷，低於 0°C 則停止運轉，以降低結冰風險，確保溏心蛋在冷藏條件下不易變質、口感也不被破壞。

在口感呈現上，該冷藏模式主打保留溏心蛋的日式特性：蛋白爽口、蛋黃濃潤，入口絲滑、切開爆汁，讓消費者即使在零售場景，也能吃到接近拉麵店等級的溏心蛋體驗。

免剝殼、不燙手 把蛋白質補給變成日常習慣

相較傳統熱食蛋品，冷藏即食也讓食用體驗更輕鬆：不必燙手、不必忙著剝殼或擔心沾手，補充蛋白質變得更乾淨、更即時，也更貼近日常節奏。發明人認為，蛋白質補給不該只屬於健身族群，而應該是所有人都能輕鬆完成的生活習慣；包含上班族、女性減脂族或重視養生的年長者，都能在通勤、午休或加班時快速補充。

圖／上班族、女性減脂族或重視養生的年長者，都能在通勤、午休或加班時快速補充。（全家便利商店提供）

除了設備本身，整套模式也強調供應鏈的結構化管理：由專業鮮食工廠生產、蛋源可追溯，搭配全程低溫溫控配送與門店端溫控設備，使產品在口感與安全性上維持一致；同時也降低門店作業負擔，讓品質更穩定。

發明人已完成台灣與中國專利布局，並規劃向日韓與東南亞市場延伸，希望把溏心蛋從餐飲配角推進成可被大量日常消費的零售型主商品。該產品近期亦已於全家便利商店啟動雙店測試上架，後續將依市場回饋與營運數據，逐步擴大販售規模。

對發明人而言，這不只是把一顆溏心蛋搬進通路，而是用可被複製的技術，把日式溏心蛋的「滑順、爆汁、剛剛好」帶進每個人的日常選擇中，讓便利與講究不再只能二選一。

