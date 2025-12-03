全球首創！台灣打造「腦控復健機器人」亮相 中風患者21天見效
記者柯美儀／台北報導
腦中風長年是台灣前十大死因之一，幾乎每4個人就有1人可能面臨中風風險，造成行動不便的情況也愈來愈常見。國立中興大學副教授李聯旺、陽明交大教授柯立偉、高雄醫大教授陳嘉炘組成跨領域團隊，在國科會支持下花了10年，打造出全球第一台「AI隨動步行復健機器人 HopeStride」，讓患者能「用腦走路」的復健系統，同時減輕治療師負擔並提升復健科醫師的臨床效率。
用意念帶動外骨骼 讓大腦重新學走路
國立中興大學副教授李聯旺表示，HopeStride整合了隨動載具、動態減重、外骨骼，以及非侵入式無線腦機介面，可直接讀取患者腦部訊號，判斷「想走路」的意圖，再驅動外骨骼完成自然步態。從站起來、維持平衡到真正走路，一套機器全包辦。
李聯旺提到，最大的差別在於，它不是把患者「拉著走」，而是讓患者自己主動參與，真正重新喚醒大腦控制肢體的能力，這是傳統復健設備做不到的。研究團隊目前已完成百例臨床測試，腦控外骨骼的動作辨識準確率可達9成以上，適用族群包含腦中風、脊髓損傷、帕金森氏症、骨科手術後患者，甚至ICU病患的早期站立訓練也用得上。
21天改變一個人 臨床個案分享
李聯旺分享一名案例，患者因腦出血合併多處舊梗塞，發病後臥床、完全無法走路。接受HopeStride介入訓練21天後，步態控制、下肢肌力和心肺耐力都有明顯進步，復健速度比傳統方式更快，讓醫療團隊也相當驚豔。
李聯旺指出，在高醫附院的臨床研究中，團隊比較了20次療程，「對照組」以傳統被動式外骨骼，「實驗組」以腦控外骨骼，結果發現，被動式設備主要改善下肢力量；但腦控組不只肌力變好，連心肺耐力、整體平衡表現都同步提升，等於同時訓練到身體和大腦兩大系統。
自2016年起，團隊以神經可塑性、AI、腦機介面與外骨骼技術為基礎，打造出能因應不同復健階段的系統：
初期：協助站立、平衡、啟動腿部動作
中期：影像引導，建立自然步態和正確重心轉移
後期：用腦波直接控制外骨骼，實現「意念行走」
這個閉迴路訓練方式（大腦→身體→大腦）正是HopeStride最核心的突破點。
朝醫療現場全面推進
國科會透過多項計畫持續支持，團隊也已規劃在2026年底前完成50例以上臨床驗證，並結合陽明交大開發的穿戴式無線腦機介面，加速產品優化，朝醫療器材認證邁進。
隨著技術發展，「用腦走路」正在從科幻變成日常。未來，這樣的智慧復健系統，有望在更多醫院、復健中心出現，真正幫助患者加速站起來、恢復行動能力，讓「重回生活」不只是希望，而是可以看見的下一步。
