全球首創！啟雲科技攜手友達光電打造「AI互動攝影棚」 天母棒球場震撼亮相

資策會數位轉型研究院林玉凡院長(後排左起)、友達光電股份有限公司江山祺處長、啟雲科技股份有限公司董事長暨執行長丘立全、經濟部產業發展署吳洋佑科長、味全龍副領隊莊璦菁，共同參與「Picbot AI Virtual Studio 虛實幻象時空艙」產品發表。 圖：啟雲科技／提供

[Newtalk新聞] 隨著AI技術精進，啟雲科技攜手友達光電，推出全球首創的AI虛實互動攝影棚「虛實幻象時空艙AI Virtual Studio」，搶先落地應用於台北市立天母棒球場，由中華職棒味全龍隊率先啟用。「虛實幻象時空艙」結合Micro LED透明顯示技術，球迷可透過該AI互動攝影棚，與球員、啦啦隊影像，以及專屬主題內容進行互動拍攝並即時分享，提升現場觀賽的娛樂性與參與感，為智慧育樂與運動娛樂場域開啟嶄新的互動體驗模式！

廣告 廣告

「虛實幻象時空艙」外觀採直立式輕量艙體設計，結合圓角金屬框架、透明顯示視窗、隱藏式走線與底部移動輪組，呈現簡約俐落且具高度機動性的現代科技感。顯示螢幕導入友達光電Micro LED透明顯示器，具備高亮度、高對比、細膩色彩與高穿透率，為目前市場上最大單片尺寸的Micro LED透明顯示應用。透過透明顯示與螢幕下鏡頭(Under-Display Camera)設計，使用者可在自然視線下與虛擬影像進行互動，大幅提升拍攝當下的真實感與沉浸體驗。

不僅如此，「虛實幻象時空艙」還結合廣色域與抗眩光表面處理，即使在戶外或高環境光條件下，仍能維持清晰顯示品質，突破傳統LCD與OLED顯示在戶外應用與互動視角上的限制，特別適用於近距離高畫質互動情境。搭載啟雲科技專利研發的AIoT虛擬互動拍攝系統，導入生成式AI與影像辨識技術，軟硬體全面模組化，可快速拆裝與部署，加速場域導入與商用化落地。

啟雲科技表示，本次合作是在經濟部產業發展署的產業推動政策及資策會數轉院輔導下，透過實現創新整合方案，協助多元領域鏈結，結合台灣顯示產業與AI技術能量，將Micro LED透明顯示從既有車用與消費型電子市場，實際拓展至智慧育樂與運動娛樂場域。此次與友達合作的「虛實幻象時空艙」於天母棒球場啟用，不僅驗證產品於高人流、戶外環境下的穩定性與互動價值，也期待藉由Micro LED透明顯示技術的合作與落地，走出紅海競爭，邁向更高附加價值的智慧娛樂與內容服務市場。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

92:0大空優! 泰F-16戰機空襲深入柬境80公里 專家 : 指向縱深打擊

36萬俄軍駐紮北約邊境！ 德議員公開警告 英將軍籲民眾做好戰爭準備

味全龍啦啦隊小龍女霖霖(左起)、芮妮、蘿拉、賴可開心體驗「Picbot AI Virtual Studio 虛實幻象時空艙」。 圖：啟雲科技／提供

啟雲科技股份有限公司董事長暨執行長丘立全分享「Picbot AI Virtual Studio 虛實幻象時空艙」研發成果。 圖：啟雲科技／提供