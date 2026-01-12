全球首創！「腦部導航外泌體」突破血腦屏障治巴金森氏症

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽領導的研究團隊攜手長聖生技、聖展生技，成功開發全球首創「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，能攜帶藥物穿透血腦屏障並導向巴金森氏症病灶。

中醫大附醫周德陽院長說明，「αDAT-EV 腦部導航外泌體平台」透過基因工程技術，能有效突破血腦屏障限制。 （圖／中國醫藥大學附設醫院）

周德陽指出，全球人口快速老化，巴金森氏症等神經退化性疾病盛行率逐年攀升，然而長期以來約有98%的藥物因無法有效穿透血腦屏障，導致治療效果受限，成為神經醫學發展的重大瓶頸。

研究團隊與聖展生技透過基因工程技術，在外泌體膜表面修飾可辨識多巴胺轉運體的抗體片段，成功打造具備主動導航功能的αDAT-EVs，能主動識別並鎖定腦部多巴胺神經元，猶如為藥物裝上GPS導航系統。

中研院林昭庚院士說明，薑黃素透過「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，宛如運用現代科技打造『奈米藥引』。 （圖／中國醫藥大學附設醫院）

中研院林昭庚院士說明，薑黃素素有藥食同源之美譽，在中醫理論中具活血行氣、通經止痛之效。現代醫學研究證實其抗氧化與抗發炎能力，能從源頭修復受損神經並清除異常堆積的病理蛋白。

但長期以來在臨床應用上卻面臨看得到、吃不到的困境，因薑黃素水溶性差、代謝快且難以穿透血腦屏障，導致入腦濃度極低。如今透過αDAT-EV腦部導航外泌體平台，宛如運用現代科技打造奈米藥引，成功導航薑黃素直達腦部。

聖展生技李明撰副總經理表示，研究團隊進一步以αDAT-EV腦部導航外泌體平台攜帶天然物薑黃素到神經細胞，在細胞與動物實驗中已觀察到其具有潛在治療的有效性。不僅增加藥物穿越血腦屏障，並富集於造成巴金森氏症的關鍵病灶區域，包括黑質與腹側被蓋區，同時啟動細胞自噬-溶小體與粒線體修復機轉，清除致病的α-Synuclein蛋白異常堆積。

聖展生技李明撰副總經理（左）、中研院林昭庚院士（中）、中醫大附醫周德陽院長（右）。 （圖／中國醫藥大學附設醫院）

李明撰進一步說明，該平台能促使大腦中小膠質細胞由發炎型轉為修復型，顯示降低神經發炎反應，而巴金森氏症動物模型之運動協調能力明顯恢復，顯示具高度臨床轉譯潛力。

αDAT-EV腦部導航外泌體平台具有頗高的通用性與可擴充性，不僅能換上彈頭去殺死癌細胞，現在更有機會搭配裝載有效成分去修復腦神經細胞，未來可開發裝載小分子藥物、核酸藥物或蛋白質藥物，應用於阿茲海默症、腦中風等神經系統相關疾病。此項研究成果已獲國際生物奈米技術頂尖期刊《Journal of Nanobiotechnology》接受刊登。

