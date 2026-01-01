全球首創 非侵入式胚胎檢測

茂盛醫院與中興大學共組研發團隊榮獲國家新創獎。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳∕台中報導

台中市茂盛醫院與中興大學共同研發的「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」，可監測胚胎的呼吸狀況以評定其品質，茂盛醫院表示，此技術為台灣首創及目前全球唯一的胚胎粒線體功能檢測平台，被視為下一世代精準生殖醫學重要里程碑，嘉惠習慣性流產、多次植入失敗、高齡或胚胎數量較少、不希望增加侵入性檢測婦女，預期未來可創造高達20億的產值商機。

茂盛醫院基因實驗室鄭恩惠博士說，除人類生殖醫學外，此技術亦可延伸應用於乳牛、和牛、種馬等高經濟價值畜產動物的胚胎選育，甚至拓展至癌症三維細胞球藥物代謝評估，為精準醫療與再生醫學提供嶄新工具。

廣告 廣告

「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」歷時3年，受到國科會2千萬的補助下終於研發完成，並榮獲國家新創獎，茂盛醫院基因實驗室、醫師群、中興大學終身特聘教授吳靖宙所組成的研發團隊於頒獎典禮中，從經濟部產業發展署邱求慧署長手中接下獎座，象徵台灣生殖醫療技術在國際舞台上的重要突破。國家新創獎評審委員指出，該系統可監測胚胎的呼吸狀況來評定其品質，具備高度創新性與臨床可行性，可在胚胎培養過程中即時、量化評估粒線體功能，並已初步完成少量胚胎測試，使臨床操作時間縮短至2至15分鐘之間。目前技術已完成動物實驗及臨床前人類胚胎驗證，「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」是全球首創整合多項關鍵特性的囊胚著床潛能篩選平台，它突破現行胚胎評估多仰賴形態學判斷的限制，為臨床醫師提供更科學、客觀的決策依據，展現高度原創性、臨床價值與市場潛力。

該技術為產學醫合作轉譯的具體成果，已在茂盛醫院完成臨床前樣本實測，並結合中興大學及中山醫學大學共同驗證，未來更可進一步整合人工智慧與胚胎篩檢大數據，建立多參數雲端診斷平台，推動智慧化生殖醫療發展。鄭恩惠博士表示，粒線體如同細胞內的發電廠，負責供應細胞所需能量。胚胎在著床過程中能量需求極高，其成功與否與粒線體功能密切相關，而粒線體產能的關鍵指標之一，即為氧氣消耗量。透過量測胚胎的耗氧量，也就是它們的呼吸狀況，就可掌握其代謝活動與能量使用狀況，進而作為評估胚胎品質優劣與著床潛能的重要依據。該量測平台日前已獲得台灣發明專利，美國、歐盟、日本也正在專利審核中。