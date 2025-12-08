全球首創！AI × 易經 × 專案管理 「智慧卜卦系統」震撼發表

▲台灣專案管理學會發表「智慧易經卜卦系統」，AI × 易經 × 專案管理跨域創新，榮獲新型專利，出席與會貴賓合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台灣專案管理學會（TPMA）8日下午舉行「智慧易經卜卦系統」新型專利發布記者會，公布全球首套結合千年易經哲學、AI 技術與專案管理方法論的數位占卜平台。

發布會有多所大專院校教授、妤果生技公司執行長王宗慶、教育總監王雅玲、營運總監楊世賢、客服總監曾品哲及財務總監王珠燕等約四十人到場共同見證。

▲台灣專案管理學會李仟萬理事長致詞

台灣專案管理學會李仟萬理事長表示，《易經》的歷史可追溯至上古時期，迄今已有三千年歷史，是老祖宗的智慧結晶，更是百經之首，目前市面上的與易經相關的書籍、app多如過江之鯽，而TPMA卻是全球首套結合資深易經專家群、專案管理大師以及尖端AI 工程師開創出的卜卦系統，這是科技與文化的完美融合。

李仟萬指出，TPMA曾邀請易經大師劉君祖專題演講，劉大師專攻《易經》的義理，並將其與儒、道、佛及兵家思想融會貫通，大家受益頗豐，在各方建議下學會才匯集各方專家、工程師，組建團隊，歷經一年多無數次的修改、考證，才推出嘔心瀝血之巨作。

「易經卜卦並非宗教、迷信、靈異更非怪力亂神！」李仟萬強調，《易經》全球各界都在研究探討其精義，「智慧易經卜卦系統」涵藝四大技術，包括AI 自動生成卦象流程、卦象結構化分析模型、建議產生與推論系統、卦象資料化與使用者歷史存取機制等，讓《易經》走出傳統框架，成為一套可量化、可學習、具行動導向的決策工具。

▲TPMA申訴委員召集人暨媽祖學院召集人高義展教授致詞

TPMA申訴委員召集人暨媽祖學院召集人高義展教授說，TPMA 擁有逾二十年的深厚積累，培訓全台超過一萬名專案管理人才，擁有堅實的方法論基礎，加上資深易經專家與 AI 工程師共同開發，跨域整合成功取得中華民國新型專利（M672747）。

TPMA數位轉型委員會召集人徐偉智教授表示，許多現代人的困惑不在於缺答案，而是缺「理解自己處在什麼狀態」以及「下一步應如何行動」，該系統所產生的卦象解析，就是協助使用者整理思緒，找到前瞻指引，踏上合宜的策略路徑。

徐偉智說，智慧易經卜卦系統主要應用於工作決策、感情關係和財務與人生抉擇三大面向，利用雲端占卜平台全手機操作、自動生成卦象，不受地域與時間限制，且記錄卦象歷史並進行趨勢分析，使用越多、解析越準。

▲妤果生技王宗慶執行長致詞

妤果生技王宗慶執行長指出，「智慧易經卜卦系統」他有試用蠻準確，求人不如求己，而最重要的是如何使用，開創更美好人生。

最後總結時，李仟萬強調，《易經》不是占別人的隱私，不義不占，某些議題如醫療、生死、法律判決，仍應尋求專業協助，未來將持續推動「AI × 易經 × 專案管理」創新，期待智慧易經卜卦系統成為跨境文化IP，讓千年智慧以全新方式走入全球市場。（圖╱台灣專案管理學會提供）