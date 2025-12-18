全球首創！soundcore Work硬幣大小AI錄音器亮相

記者李鴻典／台北報導

在資訊量爆炸、溝通節奏加速的世代，高效記錄內容並快速萃取重點，已成為現代人參與商務洽談與會議討論的必備技能。國際耳機品牌soundcore瞄準即時智慧錄音市場，在台推出全球首創「soundcore Work AI智慧錄音器」，新品以硬幣尺寸的極致輕量設計結合完整AI智慧轉錄功能，協助使用者在多種場景中，大幅提升工作與學習效率。此外，soundcore APP同步迎來全面升級，全新版本導入「Anka AI語音助理」，支援資訊查詢、音樂控制及多達百種語言即時翻譯等功能。

soundcore Work AI智慧錄音器。（圖／品牌業者提供）

「soundcore Work AI智慧錄音器」以極致輕巧的機身締造現有錄音產品難以想像的靈活性，2.32公分如同硬幣一般的迷你尺寸，重量僅10公克，採用鈕扣式造型設計，配備磁吸夾、掛頸繩及手機磁吸配件，能夠輕鬆磁吸於衣領、化身項鍊讓使用者配戴於胸前，或是吸附主機後再藉由MagSafe磁吸環固定在手機背板使用，輕按一鍵即可開始錄音，讓錄音體驗不再侷限傳統設備的笨重框架。

soundcore Work AI智慧錄音器重量僅10公克，採用鈕扣式造型設計。（圖／品牌業者提供）

soundcore Work配備完整AI轉錄系統，支援ChatGPT，內建超過25種彙整模板、超過百種語言及多位發言者辨識功能，在會議結束後，系統可即時於soundcore APP生成文字檔，轉錄準確率高達97%。

針對進階需求，soundcore Work也提供Pro與Unlimited兩種付費方案，Pro版訂閱費用為每6個月2,100台幣，提供每月高達1,200分鐘的轉錄額度，更支援彙整摘要與智慧分類功能，還可提供專業洞察讓討論更高效；Unlimited版本則提供無上限的每月轉錄額度，滿足使用者各式會議討論需求，訂閱費用為每年7,200台幣。

soundcore Work配備完整AI轉錄系統。（圖／品牌業者提供）

soundcore Work具備雙麥克風，一鍵按下即可啟動錄音，可在半徑五公尺的收音範圍內，精準收錄多人會議中的每段對話；更令人驚豔的是，當討論進入重要環節時，只需按兩下機身，soundcore Work將會進行即時標記，擷取當下收錄內容並智慧摘要關鍵片段，讓使用者在冗長的對話中快速辨識重點資訊。

soundcore Work在效能與續航也全面延續品牌高標準，單次充電可不間斷錄製8小時，搭配主機充電則擁有高達32小時的超長續航，滿足差旅會議需求；錄音檔案則可透過Wi-Fi或藍牙高速傳輸至手機，iPhone用戶更支援邊錄邊傳，不需開啟APP也能穩定運作。

為維護使用者資訊安全，錄音內容皆採用 AES-256 靜態與TLS 1.3 安全傳輸協議，確保資料在儲存與傳輸過程中皆受到完整保護，讓使用者安心記錄每一場重要對話；同時支援 iOS「Apple Find My」定位功能，可隨時尋找設備，不怕遺失。

soundcore Work提供夜鈦黑、鈦霧白兩色，售價5,490元，即日起開放預購。為歡慶新品上市，預購期間除享有早鳥價4,990元，免費加碼贈送soundcore APP 6個月Pro版本會員，官網預購獨家再贈品牌冰壩杯，數量有限，送完為止。完成線上保固登錄後，還有機會獲得「NEBULA D2425可樂無線罐投影機及專用包」乙組，絕對是入手新品的最佳時機。

作為全球無線耳機出貨量Top 3的國際耳機品牌，隨新品推出，soundcore APP亦同步迎來全面升級，凡更新至最新V4.0.1版本，即可解鎖全新「Anka AI 語音助理」，用戶於配戴耳機時，只要說出喚醒指令「Hey Anka」，就能控制音樂、調整耳機設定，或進行天氣查詢、新聞資訊等智慧問答，成為多元場景中的神級隊友。

soundcore APP全面升級。（圖／品牌業者提供）

此外，Anka更支援超過100種語言的即時翻譯功能，在設置好翻譯語言後，Anka便可自動翻譯外語內容，除了在耳機中播報，手機畫面也能即時顯示字幕，具備高達97％準確率。系統亦能結合上下文內容，預測使用者後續可能提出的問題，並提供其進行點選式延伸提問，讓跨國溝通更加流暢。即時翻譯功能於今年限時免費，其中AeroFit 2 AI開放式藍牙耳機則提供終身免費使用，協助每位用戶皆能更高效地掌握資訊，享受AI科技帶來的便利與自由。

歲末年終，大掃除成為多數家庭迎接新年的重要儀式。智慧機器人品牌 ECOVACS 科沃斯2025年底推出全台首款「全能基站」擦窗機器人 WINBOT W2S OMNI，全面升級將供電、固定、安全防護與收納等多項關鍵功能整合於全能基站中，實現「走到哪、用到哪」的自由操作體驗，同時重點升級15 重安全與攀岩系統。

ECOVACS科沃斯WINBOT W2S OMNI的AI智慧攀岩系統，濕擦不打滑。（圖／品牌業者提供）

12月18日起，WINBOT W2S OMNI 於 flyingV 平台獨家預購開跑。預購期間，率先限量釋出全能基站版，享超早鳥預購優惠價$11,499(原價$24,999)；單機版則預計於一月初陸續推出，享超早鳥預購優惠價$8,499(原價$17,999)。即日起下單，農曆年前可到貨。

ECOVACS科沃斯WINBOT W2S OMNI基站強力防墜設計，啟動後自動對地面吸附800N，同步啟動纜繩「自動落鎖」功能，當快速下墜時自動鎖死避免摔落。（圖／品牌業者提供）

熱血迎接 2025 年聖誕節，運動相機品牌 Insta360 以「勇敢體驗、即時紀錄」的品牌精神，攜手超人氣「龍蛇酒雜」酒精路跑正式登陸台北，推出微醺城市企劃 「Insta360 Drink Bold 聖誕酒精路跑」。活動將於 12 月 19 日（五）與 12 月 20 日（六）晚間登場，串聯台北市 20 間特色酒吧，結合酒吧巡禮、闖關任務與 After Party，打造一場融合夜跑、微醺與城市探索的聖誕狂歡體驗。

Insta360攜手「龍蛇酒雜」酒精路跑於12月19–20日晚間登陸台北，串聯20間特色酒吧與主題活動，邀請民眾以影像記錄聖誕夜的城市夜生活。（圖／品牌業者提供）

Insta360 同步推出 「Drink Bold, Shoot Ultra！」UGC Reels 活動，邀請參與者以影像捕捉酒精路跑中最具代表性的高光時刻。凡於活動結束後一週內（12 月 21 日至 12 月 28 日），將當晚的精彩狂歡剪輯成 Reels 並上傳至 Instagram，即有機會把 Insta360 GO Ultra 帶回家。活動採加碼抽獎機制，將依投稿人數擴大得獎名額 —— 每累積 100 名投稿者，即加碼抽出 1 台 Insta360 GO Ultra，讓更多創作者共享影像紀錄的樂趣。中獎名單預計於 12 月 30 日於品牌 Instagram 官方帳號公布。

Insta360 GO Ultra搭載更大尺寸1/1.28吋感光元件與升級5nm AI 晶片。

Insta360 × 龍蛇酒雜｜聖誕酒精路跑活動資訊：

l 活動日期｜2025年12月19日（五）、2025年12月20日（六）

l 活動時間｜酒精路跑時間 19:00-00:30；After Party 時間 22:00-02:00

一般票 NT$1,000；雙人票（雙人同行） NT$1,900；團體票（四人同行） NT$3,800

※票券含 20 間特色酒吧調酒 shot 以及活動體驗關卡 shot （最多10杯）

l 現場購票｜僅限活動當日、僅收現金／匯款

單張票 NT$1,200；團體票10張以上 NT$1,100 / 張

l 兌票時間與地點｜Higher Ground Taipei（臺北市信義區松壽路28號）17:00-21:00

l 活動贈品包｜每位參賽者可獲得限量活動贈品包，內容物包含活動專屬鋼杯SHOT組（含掛繩）、聖誕活動紀念提袋、活動介紹DM

