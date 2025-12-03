全球首創AI隨動步行機器人亮相 十年研發打造復健新突破

跨校研究團隊從2016年開始在國科會支持下，由國立中興大學李聯旺副教授、國立陽明交通大學柯立偉教授及高雄醫學大學陳嘉炘教授共同研發，打造出「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」。(記者蘇瑞雯拍攝)

在國家科學及技術委員會長期支持下，由國立中興大學、國立陽明交通大學及高雄醫學大學組成的跨領域研發團隊，歷經十年打造出全球首創「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」。能夠讀取患者腦部訊號、解析運動意圖並進行主動式復健的系統正式問世，不僅讓中風與退化患者以「用腦走路」方式參與訓練，加速行動能力恢復，也降低治療師工作負擔。

跨校研究團隊從2016年開始在國科會支持下，由國立中興大學李聯旺副教授、國立陽明交通大學柯立偉教授及高雄醫學大學陳嘉炘教授共同研發，打造出「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」。系統可讀取患者腦部訊號，以外骨骼協助完成安全且自然的步態訓練，從站立、平衡到步態引導與腦控行走都能一機完成，突破傳統被動式訓練限制，適用範圍更廣泛於醫院與復健中心。

國科會工程處處長洪樂文表示，主動式復健能讓患者在更接近自然行走的情境下重新啟動神經連結，達到傳統設備較難促進的深層復健效果。面對日益顯著的高齡化趨勢，這類科技將有助於減輕護理與照護人力的負擔，具有重要意義。他指出，這項技術與以往復健機器人最大的差異在於能感測患者的行動或大腦運動意圖，即時調整並提供協助，使復健過程更精準、更貼近真實需求。

目前，這項系統已在高雄醫學大學附設中和紀念醫院展開臨床實驗。初步結果顯示，受試者在步態控制、下肢肌力與心肺耐力皆出現顯著進步，使患者能比以往更早進入主動訓練階段，加速行動能力重建。研究團隊指出，智慧復健設備的導入將有助於強化臨床訓練品質，未來也有望擴展到更多醫療場域，惠及更多需要恢復行走能力的民眾。

國科會強調，這項創新成果不僅回應高齡社會的復健需求，更展現科技補充醫療人力的可能性。隨著復健機器人與腦機介面技術持續成熟，智慧復健技術未來有望普及到更多臨床場域，協助更多民眾找回行動能力。