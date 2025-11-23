全球首宗！美國人感染H5N5禽流感喪命 石崇良提醒出國避免接觸禽鳥

美國傳出全球第一起人類感染H5N5禽流感的死亡個案，個案出現在華盛頓州，患者11月初因為感染H5N5住院治療，出現高燒、意識混亂和呼吸困難等症狀，日前死於相關併發症。

衛生官員指出，患者為高齡男性長者，本身就有多種慢性病，而患者住家後院飼養的家禽曾接觸野鳥，雖然目前還不清楚感染途徑，但推測可能跟接觸野生或居家飼養的鳥類有關。當局將對曾經和患者密切接觸的人進行監測，但目前仍沒有證據顯示H5N5會在人類之間傳播。

衛福部長石崇良表示，全球首例H5N5禽傳人案例發生在美國，這是一株新的重組病毒，目前美國疾病管制暨預防中心研判其並無人傳人風險，疾管署將持續密切關注相關發展。他也提醒，冬季正值候鳥遷徙期，民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，以降低感染風險。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／施佳宜

