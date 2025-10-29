全球首家市值破5兆美元企業 黃仁勳：輝達入股諾基亞 參賽6G

全球ＡＩ晶片巨擘輝達ＧＴＣ大會（GPU Technology Conference）廿八日首度在華府舉行，輝達執行長黃仁勳宣布入股諾基亞（Nokia）、Uber合作推自駕車隊等消息，他並駁斥外界對ＡＩ泡沫的疑慮，並預言Blackwell及明年要推的次世代Rubin系列ＧＰＵ最新晶片，未來五季可望創造五千億美元營收。

在一連串利多消息帶動下，輝達股價廿九日早盤漲幅逾百分之四，最高來到二一二美元，市值一舉突破五兆美元，成為全球首家達成這個里程碑的公司。

黃仁勳宣布，將與諾基亞建立戰略合作夥伴關係，計畫合作布建以ＡＩ為基礎的新世代行動網絡和通訊基礎建設，並推出擁有6G通訊技術的NVDIA Arc Aerial RAN電腦平台。他表示，輝達要改造5G通訊技術，也讓美國加入6G通訊技術的競賽。

輝達指出，輝達預計以每股六點○一美元的價格投資諾基亞十億美元；華盛頓郵報報導，輝達預計購入逾一點六億的諾基亞股票，將因此持有百分之二點九的諾基亞股分。

黃仁勳也提到將與Uber、Palantir和CrowdStrike等企業合作，確保自家技術持續位居ＡＩ熱潮核心。其中輝達宣布將利用新一代 DRIVE AGX Hyperion 10自動駕駛開發平台和 DRIVE AV軟體，擴展全球最大的L4級自動駕駛網路，支持Uber從二○二七年起，逐步將其全球自動駕駛車隊規模擴大至十萬輛。

黃仁勳也說將美國能源部合作，在美國打造七座超級電腦，增進國家科學發展。

