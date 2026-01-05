全球首家AI飯店 科技感住宿體驗

說到拉斯維加斯，許多人都會想到各種頂級享受，如今，一家全新的AI飯店正在顛覆傳統住宿體驗。這裡沒有櫃檯人員迎賓，取而代之的是機器人禮賓員，打造完全個人化的入住體驗，讓科技成為貼心服務的一部分。

拉斯維加斯向來以豪華飯店與高規格服務聞名，如今，這座不夜城出現了全新的住宿模式。

機器人禮賓員 Oto：「歡迎來到Otonomous，這是第一家真正由AI驅動的飯店，從入住登記，到為你量身打造住宿體驗，一切都由科技運作。」

迎接旅客的，是這位名叫Oto的機器人。它能與旅客聊天、推薦餐廳、提供天氣資訊，甚至記住旅客的生活習慣與喜好，打造專屬入住體驗。

飯店創辦人兼執行長 齊亞德：「我們稱它為禮賓員，但我們希望它不只是禮賓員，我們希望它成為你最好的朋友，真正了解你的一切，所以如果你和它交談，你會發現它個性十足，風趣幽默，聰明睿智。」

但AI不只出現在大廳，旅客用手機掃描QR Code辦理入住後，系統會啟動「個人化導引流程」，詢問飲食偏好與生活習慣，並自動調整房內燈光、溫度與設備設定。即使下次再入住，房間也會保持同樣的舒適狀態。

而這個看似不起眼的櫃子，卻是與其他飯店最大的不同。

「這是一個非常酷的功能，叫做電子管家，不管你是要水、毛巾，或是在飯店的高級餐廳點餐，所有物品都能安全地，送到這個櫃子裡。」

飯店創辦人兼執行長 齊亞德：「這正是我們改變傳統模式的地方，現在的旅宿業是一體適用的標準化體驗，旅客必須去適應飯店，而我們告訴旅客的是，不 我們要讓飯店來適應每一位旅客，整個旅程的核心，就是提升滿意度，提供VIP等級，專屬打造的體驗。」

在這家飯店，人與機器共同分工，讓科技不再冰冷，而是真正融入每一段旅程，為拉斯維加斯的奢華住宿注入全新的未來感。

