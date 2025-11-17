全球首屆「世界消除子宮頸癌日」篩檢年齡下修至25歲

世界衛生組織首次將11月17日訂為「世界消除子宮頸癌日」，台灣自1995年推動免費抹片檢查以來，子宮頸癌發生率已降低超過七成，今年更將篩檢年齡下修至25歲，並為特定年齡層女性新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

台灣自1995年推動免費抹片檢查以來，子宮頸癌發生率已降低超過七成。（示意圖／Pixabay）

國民健康署指出，子宮頸癌是可透過HPV疫苗接種與定期篩檢有效預防的癌症，若錯過篩檢或延遲就醫，可能錯失早期發現和治療的關鍵時機。目前國中女生可透過公費接種HPV疫苗建立保護力，2025年更擴大至國中男生，在預防端建立更完整防線。

專家提醒，許多女性可能誤認為年紀大就不需要篩檢，或認為沒有性行為就無需檢查，這些都是危險的迷思。數據顯示，65歲以上女性的子宮頸癌標準化發生率為全年齡層的2.4倍，但篩檢率卻相對偏低，情況令人憂心。

國民健康署建議，25歲以上女性應定期接受子宮頸癌篩檢，無論性傾向為何。若出現異常出血、分泌物異常或下腹痛等症狀，更應立即就醫檢查，不要輕忽任何警訊。

為進一步提升防護網，國民健康署今年起將子宮頸癌篩檢對象由30歲下修至25歲以上女性。（示意圖／Pexels）

台灣子宮頸癌防治成效顯著，從1995年開始提供免費子宮頸抹片檢查後，子宮頸癌標準化發生率已從每十萬人25.2人大幅下降至2022年的7.6人；死亡率也從每十萬人11人降至2024年的2.5人，整體降幅超過七成。

為進一步提升防護網，國民健康署今年起將子宮頸癌篩檢對象由30歲下修至25歲以上女性，並針對35、45及65歲婦女新增HPV檢測服務，逐步導入更高敏感度的檢測工具，提升整體篩檢效能。

國民健康署強調，守護女性健康不僅是個人的選擇，更是全社會的共同責任。家人的提醒與朋友的關心，能有效降低癌症威脅。每一次篩檢都是為健康多添一層保障，每一位願意投入的夥伴，都將成為「消除子宮頸癌世代」的重要力量。

