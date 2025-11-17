全球首座寶可夢樂園明年2月東京正式開幕！11/21開放門票預購抽籤、3種門票種類一次看！
全球首座寶可夢樂園PokéPark KANTO即將來了！寶可夢公司日前宣布將在日本東京近郊的「讀賣樂園」於2026年2月5日正式開幕全新的常設主題樂園「PokéPark Kanto（ポケパーク カントー）」，門票也將於2025年11月21日分階段開賣，來自各地的訓練家們能夠實際踏入寶可夢世界，親身感受寶可夢的生活與冒險！
（★小提醒：寶可夢樂園PokéPark KANTO目前仍在施工中，相關售票資訊、遊園規則與其他資訊，請關注官方網站最新消息）
🎡寶可夢樂園PokéPark KANTO園區資訊：
◆開幕時間：2026年2月5日正式開幕
◆地址：東京都稻城市矢野口4015-1（讀賣樂園內）
◆購票方式：2025年11月21日起，分階段售票
◆更多資訊：寶可夢PokéPark Kanto官方網站、【公式】ポケモン情報局
🎡寶可夢樂園何時開幕？
寶可夢樂園PokéPark Kanto預計於2026年2月5日正式開幕，地點就在日本東京知名遊樂園「讀賣樂園」園區裡面的一部分區域。門票預計將於2025年11月21日起開放預購販售。
🎡寶可夢樂園何時開放門票預購？
寶可夢樂園PokéPark Kanto將於2025/11/21下午18:00起陸續開放門票預購。售票時程如下。
◆2026年2月5日～3月31日
申請抽籤期間：2025年11月21日（週五）～12月8日（週一）
中籤通知：2025年12月下旬（僅通知中籤者）
中籤付款期間：2025年12月21日～12月31日
◆2026年4月1日以後
申請抽籤期間：每月1日～12日（自2026年1月1日起，開放「三個月後」的當月場次抽選）
中籤通知：每月下旬（僅通知中籤者）
中籤付款期間：每月月底最後一天為止
僅能入場「草紗鎮（カヤツリタウン）」的「小鎮通行券（タウンパス）」預計於2026年夏季入場場次起開始販售。
＊【小提醒】：居住日本以外地區的遊客請至 外部網站（English only）確認詳細資訊。居住日本國內的遊客可透過PokéPark KANTO官方網站（僅提供日文服務）購票。購票時需以日本國內手機號碼進行SMS認證並註冊會員，需先註冊會員方可購買門票，且每人僅能註冊1個帳號。
◆更多資訊：寶可夢樂園門票資訊
🎡寶可夢樂園3種門票種類：
1.精英訓練家通行券（エリートトレーナーズパス）
持有此門票的遊客無需指定時間便可進入寶可夢森林與草紗鎮。此外，還能享有以下特典：特別迎賓會、可在預約座位欣賞草紗道館表演、可經由優先隊伍搭乘遊樂設施、獨家禮品等。
◆票價：
成人（13歲以上）14,000日圓起
兒童（3歲以上）11,000日圓起
長者（65歲以上）13,500日圓起
身心障礙者 11,000日圓起
◆內容：
可入園「讀賣樂園（よみうりランド）」
可自由入場「寶可夢森林（ポケモンフォレスト）」：無時間限制、可重複入場
可入場「草紗鎮（カヤツリタウン）」：可重複入場
可免費搭乘兩項遊樂設施各一次（由優先通道入場）
草紗道館表演「カヤツリジム秀」：保留座位觀賞一次，第二次以後可指定時間座位
可與「皮卡丘」「伊布」拍照（包含「カヤツリマンション」入場）
附贈原創紀念商品
2.訓練家通行券（トレーナーズパス）
持有此門票的遊客可在指定時間內進入一次寶可夢森林（不可再次入場），且無需指定時間便可進入草紗鎮。
◆票價：
成人（13歲以上）7,900日圓起
兒童（3歲以上）4,700日圓起
長者（65歲以上）7,100日圓起
身心障礙者 4,700日圓起
◆內容：
可入園「讀賣樂園」
可入場「寶可夢森林（ポケモンフォレスト）」：有時間限制、不可重複入場
可入場「草紗鎮（カヤツリタウン）」：可重複入場
可自費搭乘兩項遊樂設施
草紗道館表演「カヤツリジム秀」：可預約指定時間座位觀賞
3.小鎮通行券（タウンパス）：預計2026年夏季起販售
持有此門票的遊客可進入草紗鎮。無法進入寶可夢森林的遊客或只想前往草紗鎮的遊客，可購買此門票。小鎮通行證預定於 2026 年夏季新增。未滿 3 歲的孩童可免費進入草紗鎮，無需購買小鎮通行證。
◆票價：
成人（13歲以上）4,700日圓起
兒童（3歲以上）2,800日圓起
長者（65歲以上）4,200日圓起
身心障礙者 2,800日圓起
3歲以下幼兒可在無需持券的情況下入場「カヤツリタウン」
◆內容：
可入園「讀賣樂園」
可入場「草紗鎮（カヤツリタウン）」：有時間限制、可重複入場
可自費搭乘兩項遊樂設施
草紗道館表演「カヤツリジム秀」可預約指定時間座位觀賞
【其他注意事項】：
「寶可夢喜愛商店（ポケモンだいすきショップ）」與「寶可夢互動屋（ポケモンふれあいハウス）」需事先預約入場時間。
草紗道館表演「カヤツリジム秀」預約指定座位、以及上述兩設施的入場時間，皆須透過官方App「PokéPark Kanto」取得整理券。
「寶可夢森林（ポケモンフォレスト）」因為自然地形有階梯與陡坡，入場限制如下：無法自行登上110階樓梯者、5歲以下孩童及其陪同者等，無論是否有輔助者陪同皆禁止入場。
🎡寶可夢樂園園區2大主題區域：
寶可夢樂園PokéPark Kanto園區分為2大區域，包括「寶可夢森林」和「草紗鎮」。
◆寶可夢森林（ポケモンフォレスト）：全長近500公尺，正如名稱一樣有著廣闊的荒野、充滿蜿蜒的山路、草叢和隧道的地形，而棲息在裡面的寶可夢們主要來自關都地區，牠們會四處探險、對戰，分享採得的樹果，多元的生態值得訓練家們靜心觀察一番。
◆草紗鎮（カヤツリタウン）：這裡有購物商家與遊樂設施區，匯集各種周邊商品的寶可夢訓練家市集，還有寶可夢中心、友好商店與道館等。另外還會舉辦寶可夢們齊聚一堂的迎賓會、遊行表演，並設有2種遊樂設施，還有西獅海壬噴水池廣場。
🎡PokéPark KANTO名字由來？
PokéPark KANTO的名字由來 ，是以1996年初代遊戲「寶可夢 紅／綠」的舞台「關都地區」（Kanto）參考。寶可夢樂園PokéPark KANTO占地約2.6公頃，是一座專為訓練家打造的園區，也是首座戶外常設設施，訓練家們可踏上一段穿越森林與城市的旅程，有600隻以上的寶可夢棲息在森林與城市之中展開的冒險，讓所有訓練家感受印象深刻的全新體驗！
🎡寶可夢樂園交通資訊：
新宿站搭乘京王線在「京王讀賣樂園站」下車，轉搭空中纜車「Sky Shuttle」（成人孩童皆為單程票300日圓）約5～10分鐘即達（★小提醒：未滿12歲孩童無法單獨乘車。請與其他遊客一起共乘。遇強風時空中纜車可能停駛。）
新宿站搭乘京王線在「京王讀賣樂園站」下車，轉搭乘巴士約5分鐘至「讀賣樂園」站下車即達
新宿站搭乘小田急線在「讀賣樂園前站」下車，轉搭乘巴士約10分鐘至「讀賣樂園」站下車即達
搭乘「讀01」路線「經由讀賣樂園前車站寺尾台團地方向」的巴士，在「讀賣樂園」站下車。（成人210日圓／孩童110日圓）►巴士時刻表
