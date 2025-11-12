全球首座戶外寶可夢樂園！2026年開幕 皮卡丘、伊布等你來玩
寶可夢迷們的夢想即將成真！The Pokémon Company宣布，全球首座戶外常設型寶可夢設施『PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）』將於2026年2月5日正式開幕。這座令人期待的樂園位於日本關東地區的多摩丘陵，坐落於讀賣樂園內，佔地約2.6公頃，將為遊客帶來前所未有的寶可夢體驗。
▲ 全球首座戶外常設型寶可夢設施『PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）』於2026年2月5日正式開幕。（圖／The Pokémon Company）
探索寶可夢森林的神秘冒險
PokéPark KANTO的亮點之一是長達500公尺的「寶可夢森林」。這片廣闊的森林擁有豐富的地形，包括高低起伏的道路、草叢、隧道和山徑。遊客可以在這裡展開一場充滿驚喜的冒險，穿越研究場所，與生活在原始自然環境中的寶可夢們相遇。
▲ 長達500公尺的「寶可夢森林」。（圖／The Pokémon Company）
草紗鎮的歡樂時光
穿過寶可夢森林，遊客將抵達充滿魅力的「草紗鎮」。在這裡，西獅海壬噴水池迎接每一位來訪者。草紗鎮內的「寶可夢中心」由笑容滿面的吉利蛋迎接遊客，並提供「全復機」讓寶可夢恢復活力，創造美好的旅行回憶。
▲穿過寶可夢森林，遊客將抵達充滿魅力的「草紗鎮」。（圖／The Pokémon Company）
在「友好商店」，遊客可以品嚐以妙蛙種子、小火龍和傑尼龜的招式為靈感設計的特色飲品，為訓練家們恢復元氣。此外，「道館」內每日舉行的舞台表演，讓訓練家們與寶可夢共同享受歡樂時光。
獨特的遊樂設施與互動體驗
草紗鎮的「皮卡皮卡大派對」是一個由超過30隻電屬性寶可夢協力發電驅動的遊樂設施，讓遊客與皮卡丘們一起享受電氣樂園的樂趣。「布伊布伊漫步」則是以伊布為主題的旋轉木馬，搭乘由小火馬與烈焰馬拉動的馬車，展開一場環遊世界的夢幻旅程。
▲ 招牌遊行。（圖／The Pokémon Company）
在「親親寶可夢小屋」，每天都有機會遇到不同的寶可夢，讓遊客期待與寶可夢們的溫馨互動。此外，持有精英訓練家通行證的貴賓，還能享受到皮卡丘和伊布的特別接待，拍攝合照作為美好紀念。
▲ 遊客可與寶可夢們的溫馨互動。（圖／The Pokémon Company）
購票資訊與注意事項
PokéPark KANTO的門票將於2025年11月21日晚上6時起開放售票，首批票種包括「精英訓練家通行證」與「訓練家通行證」。所有類型的門票皆可進入讀賣樂園，詳細售票時程與票價資訊請參閱官方網站。
需要注意的是，「寶可夢森林」因地形關係設有入場限制，未滿5歲幼童與無法攀爬110階階梯者將無法入場。針對無法進入森林或僅想遊覽草紗鎮的遊客，官方計劃於2026年夏季推出「小鎮通行證」。PokéPark KANTO的開幕將為全球寶可夢迷帶來無與倫比的體驗，讓我們一起期待這座夢幻樂園的到來！
▲ 購票資訊。（圖／The Pokémon Company）
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
