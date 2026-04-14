全球首座核廢永久處置場 芬蘭安克羅即將試營運

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（中央社記者巫祈麟赫爾辛基14日專電）自核能問世以來，核廢料去處始終是一道懸而未決的難題，全球近40萬噸核廢料，2/3至今仍積壓在臨時處所。全球首座深層地質核廢處理廠安克羅（Onkalo）即將試營運，預計數月內取得正式許可，將成為核電史上重要里程碑。

安克羅座落於芬蘭西岸奧爾基洛托島（Olkiluoto），芬蘭5座核反應爐中有3座位於此島。核廢場自2004年動工，光是建造費用就耗資約10億歐元（約新台幣370億元），後續百年運作及最終封存再需40億歐元（約新台幣1480億元），將全數由芬蘭兩家核電公司出資，兩公司數十年來按電費收入逐年提撥。

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使用過的核燃料棒，先在地面封裝廠封入銅製容器，再以無人機械送入430公尺深的隧道，以黏土層固定在有19億年的花崗古岩盤裡。全場設計容量6500噸，足以納入芬蘭所有核電廠在整個運作年限內產生的全部廢料。整座設施預計運作至2120年代，屆時隧道封閉，不再啟封。

據美聯社報導，負責芬蘭核廢料長期管理的帕西瓦（Posiva）公司發言人杜希馬（Pasi Tuohimaa）說：「這種解方，正是核能永續利用始終欠缺的那一塊。」

然而批評聲音從未消失，據報導，美國憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）核能安全主任黎曼（Edwin Lyman）直言，深地質處置仍充滿「不確定性」：「核廢料處置沒有好選項，但找到最不壞的選項很重要，地質處置整體而言，就是各種壞選項裡最不壞的那個。」

黎曼指出，銅容器終究會腐蝕，科學界對腐蝕速度仍有爭論。核廢料的放射性要衰減至無害，部分元素需要長達10萬年，設計的核心假設是：腐蝕速度夠慢，讓大部分放射性物質在容器失效之前就已衰竭。黎曼說，風險最終將由我們的後代承擔。

芬蘭能走到這一步，關鍵在於1994年的一項修法：境內核廢料一律在國內永久處置，不得出口。據美聯社報導，環境部長穆塔拉（Sari Multala）說：「我們也說到做到，這與很多其他國家不同。」她補充，未來不排除小規模接受他國廢料。

安克羅雖然踏出第一步，後面的路，還很長。核廢料的放射危害動輒逾10萬年，遠超人類任何文明的歷史。如何讓萬年後的後人知道腳下埋著危險，目前沒有定案。為此，語言學家、考古學家與人類學家組成跨領域研究團隊，專門研究「核符號學」如設計出跨越千年仍能傳遞「此地危險」的符號與標記。（編輯：田瑞華）1150414