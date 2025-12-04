全球首座量子鑽石廠啟用！ 台灣有望從「矽盾」升級「量子盾」？！

【緯來新聞網】量子科技近期出現突破性進展，澳洲新創 Quantum Brilliance（QB）正式啟用全球首座「商業量子鑽石鑄造廠」，可以量產可在室溫下運作的量子鑽石晶片，被視為讓量子科技走出實驗室、跨入量產化的重要里程碑。隨著全球量子硬體競賽升溫，國際市場也開始關注亞洲供應鏈的角色。

（圖／投資聊一SHOT提供）

Quantum Brilliance 執行長駱書為 Mark Luo 在緯來財經《投資聊一SHOT》專訪中指出，人造鑽石因結構極度穩固，量子位元可以在室溫下維持穩定，不需低溫冷卻、真空設備或複雜雷射，能大幅縮小量子裝置的體積，並降低成本。未來量子模組甚至可小到裝進無人機、車輛或一般筆電。他並提到，以人造鑽石打造的量子系統，耗電量僅約 10～300 瓦，相比其他動輒需要千瓦級電力的量子設備更加省電，在 AI 用電需求快速攀升的當下，低能耗將是量子技術能否普及的關鍵。



Quantum Brilliance 已在美國橡樹嶺國家實驗室、德國和澳洲等地，把量子電腦實際搬進加速中心使用，並在澳洲維多利亞設立「量子鑽石半導體廠」，生產量子級合成鑽石，並且跟日本及歐洲多家企業合作，利用成熟的半導體設備與製程，推動、發展以人造鑽石為基礎的量子技術。除此之外，在其他應用層面，人造鑽石還可用於無 GPS 導航、磁場感測，以及偵測心臟、肌肉與腦部活動等醫療用途，未來也將延伸至量子網路與量子運算。



被問到如何看待市場對量子概念股過熱的疑慮，Mark 認為量子產業仍在發展初期，他並且以市值約 4 兆美元的 NVIDIA為例，對比目前市值大約 80 億美元的 IONQ，Mark 預估量子感測、量子電腦與量子網路的整體市場規模，未來可能達到數百億至千億美元，現在反而是開始布局量子技術的好時機。



談到全球布局，Mark 表示，台灣與日本是Quantum Brilliance（QB）在亞洲最重視的合作夥伴，全球逾九成 AI 晶片產自台灣；日本則擁有完整的半導體設備產業鏈。他認為，台灣若能把既有半導體優勢延伸到人造鑽石相關製程與量子技術，有機會在量子時代從「矽盾」邁向全球關鍵的「量子盾」，在未來科技版圖中持續扮演不可取代的角色。



想知道更多關於量子科技的精彩內容請鎖定「緯來財經YouTube」《投資聊一SHOT》，於每周二、四17:30準時上新片！

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

王子停止演藝事業！戀上人妻粿粿成小王 經紀公司發聲再道歉

寶總來了！胡歌逛松菸擠爆粉絲 有問必答親切：我有台灣口音