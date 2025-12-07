全球首座電動世界級賽車 FE獲淨零碳排認證

邁入第12季的電動方程式賽車賽事「FE」，不僅是全球第1個全電動的世界級賽車錦標賽，也是唯一獲得淨零碳排認證的運動項目，在各大城市的核心區舉辦，也間接加速了電動汽車產業的創新。

本季將持續使用更高速、更高能效的GEN3 Evo賽車，不僅時速從0到100公里只需1.86秒，能量回收效率也大幅提升，呈現更快、更環保的賽事目標。

2024、2025FE車手衛冕冠軍羅蘭表示，「我覺得因為我們是電動車所以被低估，但事實上如果你仔細看車子的表現，它們是來到一種既高速又充滿樂趣的層級，然後你再看接下來，我們也會進入GEN4的階段，車子速度會變成不可思議的更加高速。」

羅蘭說道，「對我來說，這種賽車層級和其所產生的樂趣，還有它的難以預測性，這些都是一項運動會令人喜愛的重要元素。」

不僅選手陣容星光熠熠，包括衛冕冠軍的英國車手羅蘭在內，多位世界級名將要為了年度總冠軍激烈拚搏，各車隊也將再度展開技術與策略的全方位競爭。