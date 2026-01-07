全球首支零碳紅烏龍在臺東 縣府輔導三家茶農獲國際認證

縣府輔導茶農獲國際認證

臺東縣政府積極推動紅烏龍產業淨零公正轉型輔導計畫，昨（6）日宣布鹿野鄉女兒不懂茶、博雅齋自然茶園及林旺製茶廠三家業者，成功通過ISO 14067產品碳足跡查證，在縣府與國家發展委員會的共同輔導下，結合國際碳權抵減，成就全球首支「零碳紅烏龍」，展現臺東推動環境永續與淨零排放的具體成果。

這項計畫從113 年啟動，委託專業團隊針對紅烏龍產銷過程進行全方位盤查，從茶園的田間管理、茶葉揉捻烘焙，最後送到消費者手中的包裝物流，所有環節都經過英國標準協會(BSI Group)嚴格審核，讓茶農能精準掌握生產過程中的碳排放數據，達成對環境永續的承諾。

為了達成碳中和目標，計畫團隊透過全球嚴謹的國際自願性碳信用認證黃金標準購買碳權，贈予茶農進行專案抵換，實質抵銷生產過程的碳足跡，臺東縣副縣長王志輝指出，繼關山咖啡之後，紅烏龍也達成零碳目標，是落實企業社會責任的展現。

臺東縣政府強調，未來將持續輔導在地產業落實減碳行動，期盼透過零碳標章提升品牌競爭力，讓臺東紅烏龍帶著環境友善的美名飄向國際市場，打造名副其實的永續茶鄉。