全球首次深海稀土礦試驗開採！ 日本實驗船已成功獲得水下6000公尺海泥

日本深海探測船「地球號」。日本海洋研究開發機構網站



日本富士新聞網週日（1日）報導，據了解，在日本南鳥島近海進行世界首次海底稀土開採實驗的日本探測船，已成功回收了據信含有稀土的海底泥土。

日本文部科學省大臣松本洋平週日在社群平台發出「速報」，表示週日已經收到初步報告，由文部科學省所管轄的「海洋研究開發機構」（JAMSTEC）探測船「地球號」（Chikyu），已成功從水深6000公尺處抽取稀土泥。

日本深海探測船「地球號」利用水下管線，進行世界上第一次的海底稀土採礦試驗說明圖。日本文部科學大臣松本洋平X

松本洋平寫說，關於本次試驗成果的詳細內容，JAMSTEC預計將於3日（週二）正式發布新聞稿，「目前先向各位報告這項初步喜訊！」

富士新聞報導說，地球號是在1月12日從靜岡市清水港啟航，前往日本最東端的南鳥島專屬經濟水域（EEZ）。該試驗是將管道延伸至約 6000公尺深的海底，以回收含有稀土的泥土。

日本最東端國土南鳥島（紅色點處）水下據信有大量富含稀土的海泥。Google地圖

從深達6000公尺的海底抽取泥土以開採稀土是世界首次的創舉，這代表日本邁向國內自給稀土開採的第一步。地球號預計將於本月14日（下週六）返回日本港口。

稀土是從晶片、磁鐵到雷達一系列科技產品不可或缺的原料，但目前產能幾乎全部由中國壟斷。這被中國視為進行「外交勒索」的王牌，日本在2010年就因為釣魚台撞船事件遭到中國刻意切斷稀土供應，是最早力圖尋求稀土自給的主要國家。

到去年底，北京政府因為日本首相高市早苗的「台灣有事」發言而暴怒，已經實質又對日本進行稀土制裁，日方再度感受到尋求稀土自給能力的迫切性。

