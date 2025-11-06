全球首次研究！中風照護過度依賴AI 恐釀致命結果

台大公衛學院與哈佛大學等國際機構合作完成全球首項生成式AI在中風照護資訊提供上的表現評估，研究結果顯示，主流AI模型在中風照護相關問題上的回應平均僅獲得60至65分的勉強及格成績，存在準確性不足等問題，可能為患者帶來致命風險。

台大公衛學院與哈佛大學等國際機構合作完成全球首項生成式AI在中風照護資訊提供上的表現評估。（示意圖／Pixabay）

研究主持人、台大公衛學院副教授李達宇表示，隨著ChatGPT等生成式AI工具普及，許多病人開始透過這些平台詢問中風復原及相關症狀衛教資訊。然而研究發現，AI產生的回覆雖有時能提供幫助，但存在明顯風險。「AI很聰明，但並非總是安全，在高風險醫療照護中，微小錯誤也可能要人付出生命代價」，李達宇強調，在AI發展過程中，教導病人「如何安全使用AI」與技術發展同等重要。

廣告 廣告

研究團隊以ChatGPT、Claude、Gemini三款主流大語言模型為分析對象，從準確性、幻覺率、具體性與相關性、同理性與可理解度、可行性等五個面向進行評分。李達宇解釋，準確性是分析AI的回應是否符合臨床指引，幻覺率則是指錯誤資訊出現的頻率。研究結果顯示，這三種AI在「提供患者可直接採取行動的建議」方面表現不一，尤其在中風治療等高風險階段，錯誤或不完整回應時有所見。

生成式AI在一般健康資訊傳遞上也許具有潛力，但在中風這類即時且需專業介入的情境上，可靠性仍有待大幅提升。（示意圖／Pixabay）

李達宇進一步分析，生成式AI在一般健康資訊傳遞上也許具有潛力，但在中風這類即時且需專業介入的情境上，可靠性仍有待大幅提升。他也指出，民眾提問時的技巧很重要，若能納入個人疾病史等資訊，有助於讓AI回應更安全、實用。

國衛院國家環境醫學研究所所長陳保中則表示，國內醫療人力缺乏，導致醫師、護理師過勞，發展AI模型有助提升醫療照顧品質及效率，也可提升安全性，減少因過勞而誤判病情。但他強調，AI應僅作為協助醫療人員的工具，而非代為做出決策。陳保中最擔心的是民眾使用AI後「自以為是」，誤認病情「沒事」，因此他認為AI輔助病人做出醫療決策的風險仍高，應設法降低這些風險。

廣告 廣告

李達宇與團隊的這項研究成果已於今年7月登上國際期刊「npj Digital Medicine」，並獲哈佛大學官網刊登，為全球首次針對生成式AI在中風照護資訊提供上的表現進行系統性評估。

延伸閱讀

中度磁暴來了！明起33小時「無線電、導航恐中斷」

新北萬里嚴重海難！9人落海「船長、2漁工均命危」

NBA/東契奇轟35分「準大三元」！湖人2分險勝馬刺奪5連勝