全球首款「AI狗語翻譯項圈」上市！讓飼主和愛犬即時對話…驚人標價曝光

智慧項圈讓狗狗戴上後聽得懂主人的話。 圖／翻攝自Traini官網

未來可以和狗狗說話了？美國科技新創公司「Traini」近期推出全球首款「即時人狗對話項圈」，聲稱能將人類語言翻譯成「狗語」，讓狗狗戴上項圈後就能和人類進行即時互動，而且該項圈還具備智慧手錶功能，可供狗狗主人監測愛犬的健康狀態與GPS追蹤，消息曝光後意外引起熱議。

根據太陽報（The Sun）等外媒報導，Traini官網最新公開的影片可見，一名男子說出「你可以把遙控器拿給我嗎」的時候，手機APP就能把這番話轉換成狗吠，讓狗狗聽見後隨即做出回應；另一個影片中，男子說出「給我一個吻」後，項圈也同樣發出狗吠聲，讓眼前的狗狗聽了之後就舔了男子的臉頰，實現「飼主與狗狗對話」的願望。

報導指出，Traini此前就曾獲得Google、Meta等科技巨頭的投資，並在去年宣布完成750萬美元（約2.37億元新台幣）的融資，這次融資獲得多位知名科技投資人及投資者參與，包括輝達（NVIDIA）副總裁、小米聯合創辦人馮宏等。完成融資後，Traini推出了這款「認知智慧項圈」（Cognitive Smart Collar），也是全球首款基於AI的人狗語言翻譯裝置。

Traini創辦人阿爾文（Arvin Sun）表示，之所以打造出這款智慧項圈，主要是喚醒寵物自然本能，建立真正的「人寵心靈連結」。項圈核心技術「寵物共感行為介面」（Pet Empathic Behavior Interface，PEBI）可進行文字、影像、影片與音訊等互動，透過分析狗的吠聲、表情與行為，並以人類可以理解的方式表達，達到人類和狗狗之間的雙向交流。

智慧項圈要價不菲。 圖／翻攝自Traini官網

官網標榜，這款智慧項圈的PEBI涵蓋近120種犬種，情緒翻譯準確率達 94%，除了翻譯狗狗的行為、辨別狗狗如今的情緒，還能用作寵物健康診斷，Traini強調，智慧項圈採取「邊用邊訓練」的機制，將消費者與狗狗的互動匿名回饋至模型訓練，持續擴充AI資料庫與精準度。Traini的這款智慧項圈目前已可透過APP與官網預購，原價為700美元（約2.2萬元新台幣），早鳥價為599美元（約1.9萬元新台幣），要價不菲。

不過，行為專家兼名犬訓練師博爾特（Sharon Bolt）則表示，狗的吠聲會展現不同的情緒，高音通常表示焦慮或害怕，低沉吠聲表則代表更有自信：「你可以理解APP可能會讓人辨識這些不同情緒，但我看不出要跟狗『對話』有什麼邏輯，你可以訓練狗去拿遙控器，或理解『晚餐』、『散步』這些短語，但一般閒聊是不行的。」



