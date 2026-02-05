全球首款8K全景空拍機 Antigravity A1震撼登台

【記者柯安聰台北報導】全球空拍科技創新品牌 Antigravity宣布，旗下旗艦產品 Antigravity A1 正式在台上市。作為全球首款專為直覺式、沉浸式飛行體驗所設計的多合一8K全景空拍機，A1自全球發表以來，即以其突破性的影像規格與操控設計，受到國際創作者與空拍愛好者高度關注。同時，也榮獲Red Dot Award：Design Concept 2025、TIME's Best Inventions 2025、Good Design Award 2025，以及CES Innovation Awards 2026「Best of Innovation」等國際設計與科技領域多項重要獎項的高度肯定，並於IFA 2025期間獲得超過20項國際科技媒體大獎。



Antigravity發言人Michael Shabun表示，過去空拍創作往往受限於操控複雜度與拍攝角度選擇，影響創作的即時性與自由度。Antigravity A1的誕生，正是希望簡化飛行操作流程，讓更多使用者能以更直覺的方式進入空拍影像創作，拓展內容呈現的可能性。隨著產品在台上市，將為空拍創作帶來不同於以往的使用體驗，從操控方式到影像應用皆展現全新可能，進一步拓展空拍影像在創作與紀錄上的應用範圍。



Antigravity A1於即日起在Antigravity官方商城及授權零售通路正式販售，建議售價分別為標準套裝39900、探索者套裝49900、無限套裝52990。自即日起至2月19日23:59 ，凡購買任1套裝組合即可享85折優惠。



Antigravity A1針對空拍飛行「操作門檻高」的痛點，重新設計操控方式，讓使用者不必熟悉複雜的雙操桿操作，也能快速進入飛行狀態。透過Vision眼鏡與體感遙控手柄的搭配，使用者即可直覺掌握飛行方向與拍攝視角，將注意力放在飛行路徑與畫面構圖本身。





（圖）Antigravity A1正式在台上市，為全球首款整合8K全景拍攝與沉浸式操控的空拍機。



體感遙控手柄具備自由運動模式，可將手部動作直接轉換為飛行指令，實現「指向即飛」的操控體驗，讓初次接觸空拍的使用者也能快速上手，同時降低因操作不熟而產生的學習壓力。對於偏好傳統操控方式的進階玩家，A1亦完整支援FPV模式，可依個人習慣切換操作設定。



當體感遙控手柄與Vision眼鏡完成配對後，A1的操控體驗得以完整呈現。Vision眼鏡採用Pancake光學設計，並配置雙1吋Micro-OLED顯示器（解析度2560×2560），可即時對應飛行畫面與頭部動作。透過眼鏡、體感遙控手柄與機身三者的整合，系統形成連續且一致的操作介面，讓使用者在飛行過程中能更自然地沉浸於空拍視角，而不只是單純操控一台空拍機。



Antigravity A1搭載雙鏡頭1/1.28吋感光元件，支援錄製8K30fps、5.2K60fps及4K100fps的高畫質全景影像。透過全方位拍攝視角，單次飛行中即可完整記錄周圍畫面，無需頻繁調整雲台，即可涵蓋多元拍攝角度，實現「先飛行、後構圖」的拍攝流程。並於後製階段可自由切換視角，電影感平移鏡頭、小行星效果或深度主體追蹤等創意特效。結合FlowState防震技術，即使在有風或高速飛行的環境下，仍能維持畫面穩定與流暢。



為進一步降低操作門檻並拓展創作彈性，Antigravity A1整合多項智慧飛行與影像工具。透過Sky Path系統，可事先規劃並自動執行飛行路線，讓空拍機依既定航線完成飛行任務，使用者只要專注於畫面構圖與拍攝節奏。同時，系統亦支援精準重複相同航線，應用於轉場畫面、特效拍攝或長時間紀錄等拍攝需求。Sky Genie則可一鍵完成軌道、螺旋、彗星等複雜電影效果，將原本需要較多飛行經驗的操作，轉化為可直接套用的拍攝模式。深度追蹤功能採用 Insta360 追蹤技術，可自動鎖定拍攝對象並協助維持構圖穩定。虛擬駕駛艙則透過沉浸式疊加影像，為飛行過程加入更多視覺想像與互動感，後續更新也將陸續推出更多版面設計。







（圖）Antigravity_A1搭配Vision眼鏡與體感遙控手柄，讓使用者在飛行過程中即時掌握拍攝視角，實現更直覺的空拍操控體驗。



同時，Antigravity A1可與Antigravity App及Antigravity Studio軟體整合，支援快速傳輸、自動構圖、色彩校正與自動剪輯，無論是即拍即分享的社群內容，或進行後製的完整作品，皆可在同一生態系統中完成360°創作流程，讓創作者更專注於影像本身的表現。



在機身設計上，Antigravity A1搭配標準電池僅重249g，輕巧到只有掌心大小，符合歐盟C0及全球多數國家250g以下空拍機規範，讓使用者在旅遊與日常拍攝中能更輕鬆地將空拍納入創作流程。單次飛行續航最長可達24分鐘，搭配高容量電池可延長至39分鐘。伸縮式起落架設計則能在起降時保護全景鏡頭，同時確保飛行過程中拍攝視野不受遮擋，提升實際拍攝的靈活度。



為了讓使用者能更安心地投入創作，Antigravity A1採用可更換鏡頭與螺旋槳設計，降低維修門檻並減少耗材浪費，並可搭配Antigravity Care提供的更換與飛行保護方案，延長產品使用週期。同時，領先於消費級空拍機首創導入負載偵測系統，可主動辨識過重或不安全改裝狀態，以降低潛在風險。Antigravity希望讓空拍不只是少數人的專業工具，而是能被更多人安心使用、自在探索、持續創作的空中探索夥伴。（自立電子報2026/2/5）