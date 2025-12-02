【全球首發】ISO 27701:2025 正式登場！AIN 全智網教育訓練中心聯手AiTC 愛台灣驗證，開啟「獨立隱私驗證」新紀元
記者 陳聖偉 / 報導
全球隱私保護與資安治理迎來重大轉折。隨著 ISO/IEC 27701:2025 隱私資訊管理系統（PIMS） 國際標準正式發布，企業個資治理不再僅是資安的附屬品，而是邁向可獨立驗證、具備國際公信力的商務核心戰略。
國內知名驗證機構 AiTC 愛台灣驗證 (AiTaiwan Certification) 與資安教育領導品牌 AIN 全智網教育訓練中心 今日聯合宣布，率先於台灣推出符合最新規範的 「ISO/IEC 27701:2025 隱私資訊管理系統主導稽核員課程」。本次合作結合了 AiTC 在驗證稽核上的嚴謹標準，以及 AIN 在資安教學上的實務深耕，協助台灣專業人才無縫接軌國際最新隱私治理趨勢。
ISO 27701：2025 重大變革：從「附屬」走向「獨立」
AiTC 愛台灣驗證指出，新版 ISO/IEC 27701：2025 最具指標性的意義在於其 「獨立性（Standalone）」 與 「司法中立（Jurisdiction Neutral）」。
• 隱私資訊管理系統 (PIMS) 獨立驗證時代來臨：企業無須先取得 ISO 27001 證書即可單獨導入並驗證 ISO 27701，大幅降低中小企業與新創公司接軌國際隱私標準的門檻。
• 全球通用架構 (Global Applicability)：對應歐盟 GDPR並兼容各國個資法規，為跨國企業提供了一套「一次導入，全球適用」的解決方案。
AiTC 愛台灣驗證 × AIN 全智網教育訓練中心：打造「具備驗證效力」的實戰課程
AiTC 愛台灣驗證作為立足台灣、接軌國際的第三方驗證機構，嚴格把關本次課程內容，確保完全符合 ISO/IEC 27706（PIMS 驗證機構認證規範） 的要求。AIN 全智網教育訓練中心則將艱澀的條文轉化為企業實戰地圖，形成「資安 × 隱私 × AI 倫理」的整合式管理系統（IMS）教學。AIN全智網教育訓練中心執行長李桂枝表示：提前了解這三者的整合邏輯，將是企業在面對「AI治理與隱私法規交會時代」的核心競爭力。
AIN全智網 — 台灣最具國際導向的資安與隱私管理教育品牌
作為台灣少數同時具備 Cisco、AWS 官方授權資格 的專業訓練中心，AIN全智網教育訓練中心長期深耕於 資訊安全、隱私保護、雲端技術與AI治理 等領域，結合全球標準與在地產業需求，打造出最貼近企業實務的國際課程體系。
五大優勢，讓 AIN全智網教育訓練中心 成為企業首選：
1. 原廠授權講師團隊：包含20年以上實務經驗 ISO 主導稽核師、驗證公司授權講師。
2.同步更新教材：內容完全依循 ISO/IEC 27701:2025 與 27706 最新國際規範。
3.跨標準整合課程：完整解析 27001、27701、42001 的關聯與稽核策略。
4.企業專屬訓練與顧問服務：客製課程與導入輔導並行，支援企業內訓與轉換。
5.國際級口碑與信任度：與多家跨國企業、金融機構及政府單位長期合作。
三大課程亮點，樹立業界標竿
1.AiTC 原廠驗證級教材，證書具備實質效力：課程採用由 AiTC 愛台灣驗證授權之教材。學員結訓後獲得的「主導稽核員訓練證書」，符合數位發展部資通安全署資安專業證照認可清單。這張證書背後代表的是驗證機構的嚴謹審核，具備實質的法遵與合規認可效力。
2.驗證機構現役稽核員親授，傳授實戰視角：課程不只解析「條文是什麼」，更傳授「稽核員看什麼」。透過模擬稽核情境，協助學員掌握應對驗證機構查核的關鍵，具備「理解 → 應用 → 稽核 → 改善」的全方位實戰力。
3.涵蓋最新趨勢與整合解讀：課程內容除涵蓋新版條文差異、控制措施更新外，更深入解析與 ISO/IEC 27706 的整合解讀，確保學員知識體系與國際最新要求同步。
課程資訊與報名本課程符合數位發展部資通安全署資安專業證照認可清單。課程期間提供專業餐飲與完整教材，結訓頒發國際認可之稽核員證書。
AiTC × AIN強檔首發，即日起開放報名！ 掌握 ISO 27701:2025 新版紅利，成為企業隱私治理的領航者。
• 課程名稱：ISO/IEC 27701:2025 隱私資訊管理系統主導稽核員課程
• 近期開課：
AIN全智網教育訓練中心 即日起開放報名 「ISO / IEC 27701:2025 隱私資訊管理系統主導稽核員課程」。課程內容涵蓋新版條文差異、控制措施更新，以及與 ISO/IEC 27706 的整合解讀。
課程詳情與報名資訊： https://tr.ee/HnWMd8
近期開課，請來電報名
假日班 2026/1/17, 18, 24, 25, 31 NT$ 50,000 早鳥 NT$ 42,000
平日班 2026/2/11, 12, 13, 24, 25 NT$ 50,000 早鳥 NT$ 42,000
假日班 2026/4/11, 12, 18, 25, 26 NT$ 50,000 早鳥 NT$ 42,000
平日班 2026/4/20, 21, 22, 23, 24 NT$ 50,000 早鳥 NT$ 42,000
• 課程費用：NT$ 50,000（早鳥優惠 NT$ 42,000）
• 立即報名：https://tr.ee/HnWMd8
• 諮詢專線：請洽 AIN 全智網教育訓練中心
關於 AiTC 愛台灣驗證 (AiTaiwan Certification) AiTC 致力於提供具備溫度與信任的第三方驗證服務。我們堅信「驗證」不只是證書的核發，更是企業體質強健的過程。作為連結台灣產業與國際標準的橋樑，AiTC 專注於資訊安全、隱私保護與品質管理驗證，協助台灣企業在數位轉型的浪潮中，建立可信任的競爭優勢。
AIN全智網教育訓練中心是台灣資安與網路的課程專家，同時為 Cisco、AWS、Palo Alto Networks、CompTIA、ISC2 與多家國際標準驗證機構授權之專業訓練中心。課程橫跨資訊安全、雲端架構、網路設計、AI管理、ISO稽核與隱私治理，為企業與專業人士提供從基礎到高階、從考證到導入的完整學習藍圖。
AIN全智網教育訓練中心堅持以「國際標準 × 實務應用 × 專家教學」為核心，協助企業打造可持續的資安文化與治理架構，並持續推動台灣與國際標準接軌，成為亞洲資安教育的重要推手。
