全球首發2nm手機處理器！Galaxy S26 系列官宣海報流出，2月見

文章來源：Qooah.com

Samsung 將於2月25日正式發佈其新一代直板旗艦 Galaxy S26 系列，涵蓋 S26、S26+ 與 S26 Ultra 三款機型。本次發佈最大的看點在於 Samsung 在全球手機行業率先實現了 2nm 晶片的商用落地。

其 Galaxy S26 與 S26+ 全球獨家首發搭載 Samsung 自研的 2nm 旗艦處理器——Exynos 2600。這款處理器採用創新的 10核心 CPU 架構（1×3.80GHz + 3×3.26GHz + 6×2.76GHz），並集成了基於 AMD 新一代 RDNA 4 架構定制的 Xclipse 960 GPU。根據已洩露的跑分數據，其單核分數突破3400，多核超過11000，圖形性能甚至在特定測試中超越了搭載 Snapdragon X Elite 的 Notebook，標誌著 Samsung 在流動處理器設計上的一次重大突破。

然而，由於 2nm 製程初期產能所限，Exynos 2600 版本將僅在韓國市場銷售。對於全球其他市場，Galaxy S26 與 S26+ 將換裝高通 Snapdragon 8 Elite Gen5。

定位最高的 Galaxy S26 Ultra 則統一搭載高頻版的高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，其 CPU 主頻被提升至 4.74GHz，性能釋放較標準版更為激進，旨在滿足頂級用戶對極致性能的需求。

此次發佈，尤其是 2nm Exynos 處理器的率先登場，意味著 Samsung 在半導體工藝競賽中取得了階段性領先，預計將比主要競爭對手提前約半年進入 2nm 時代，為上半年高階手機市場格局帶來新的變數。