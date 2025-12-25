全球首艘鮭魚養殖船 排水量＝2艘中型航艦

中國大陸打造全球第一艘，可在海上移動的鮭魚養殖船「蘇海一號」，它的排水量相當於兩艘中型航艦，內部設有15座智慧化養殖艙，注水量足足有33座標準游泳池，現在這艘養殖船載滿魚苗、已經開往黃海的深海區，未來遇到颱風等自然災害還能主動避開，維持產量穩定。

中國大陸打造全球第一艘，可在海上移動的鮭魚養殖船「蘇海一號」，它的排水量相當於兩艘中型航艦。（圖／大陸央視）

江蘇連雲港碼頭，首批經過篩選的14萬尾鮭魚魚苗，透過轉運箱和專用管道，注入養殖箱。中國大陸打造的全球第一艘鮭魚大型養殖工船「蘇海1號」，裝完魚苗後，就會開往深海區。到2026年夏天，這批鮭魚才會回到海港，集中上市。

江蘇海洋科技公司總監 王偉：「跟傳統網箱養殖比，咱們可以逐水溫而走，然後就是水溫高的時候，我們就往北，到北邊的錨點；水溫低的時候，就到南邊的錨點，這樣魚就一直生活在它最適宜的溫度範圍內。」

排水量13.2萬噸，相當於兩艘中型航艦，造價約台幣57.4億的蘇海一號，總長近250公尺，設有15座智慧養殖艙，水量相當於33座標準游泳池。這艘海上養殖場，能主動避開颱風、赤潮等自然風險，而且養殖、捕撈、加工，通通都在船上進行，也等同於移動式的漁業加工場。

蘇海一號總工程師 陳偉：「將養殖海水泵向注水艙注水時，注水管路可以以一定壓力，向注水艙注水，促使養殖水體形成環形動態流場，滿足魚類逐水習性。」

鮭魚相當嬌貴，需要純淨水質、18度的水溫，還怕噪音，因此船體都經過精密設計。投餵、維護養殖環境，高度自動化。近年中國大陸力拚糧食自給率，擴大陸地和海洋養殖規模，預計2029年產值將超過22億，逐步減少進口依賴。

